排球》慶祝排球誕生130周年！ FIVB宣布今年起設立「7/7世界排球日」

國際排球總會宣布為了慶祝這個歷史時刻,從今年起將7月7日這天設立「世界排球日」(World Volleyball Day)。(圖擷取自@volleyballworld 社群平台「X」、法新社資料照,本報合成)

〔即時新聞/綜合報導〕由「排球之父」威廉·摩根(William G. Morgan)於1895年發明的「排球」(Volleyball)運動,在今年迎接誕生130周年。國際排球總會(FIVB,簡稱︰國際排總)宣布,為了慶祝這個歷史時刻,從今年起將7月7日這天設立「世界排球日」(World Volleyball Day),邀請所有排球人一起歡慶這個紀念日。

由「排球之父」威廉·摩根於1895年發明的「排球」(Volleyball)運動,在今年迎接誕生130周年。(圖擷取自@volleyballworld IG、社群平台「X」,本報合成)

綜合外媒報導,1870年生於美國紐約的威廉·摩根,在1891年的一場橄欖球比賽,認識了「籃球之父」史密斯(James Naismith)與他發明的籃球運動。受到史密斯的鼓勵,威廉·摩根進入麻州春田學院(Springfield College)就讀,並在1894年畢業後,進入麻州霍利奧克(Holyoke)的基督教青年會(YMCA)擔任體育老師。

根據國際排球名人堂保存的歷史資料,1896年7月7日,威廉·摩根在春田學院帶領2支隊伍,首度向世人公開展示史上第一場排球比賽。(圖擷取自@ivhfofficial IG,本報合成)

根據國際排球名人堂(International Volleyball Hall of Fame,簡稱︰IVHF)保存的歷史資料顯示,威廉·摩根任職期間注意到,籃球是一項容易發生肢體碰撞的運動,對年長者或體能較弱的年輕人來說過於激烈,於是決定創造出一種比籃球強度低、冬天也能進行的新運動,為此他借鑒了籃球、網球、手球、棒球等運動項目。

國際排球名人堂指出,威廉·摩根在1895年發明全新的運動「排球」,這個運動起初被命名為「Mintonette」,直到1896年他回春田學院拜訪教授霍爾斯特德(Dr. Alfred Halstead)時,獲得對方建議,才排球正式改名為「Volleyball」。1896年7月7日,威廉·摩根在春田學院帶領2支隊伍,首度向世人公開展示史上第一場排球比賽。

之後威廉·摩根將排球這個嶄新的運動,交給基督教青年會自由推廣,排球運動則隨著基督教青年會成員被傳至世界各地,除了比賽規則經過多次更改,還衍生出沙灘排球、雪地排球、坐式排球等運動,並在1964年東京奧運成為正式的比賽項目;截至2025年的調查,排球為世界上第5大受歡的運動,在全球球迷高達9億人。

