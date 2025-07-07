排球》慶祝排球誕生130周年！ FIVB宣布今年起設立「7/7世界排球日」

國際排球總會宣布為了慶祝這個歷史時刻，從今年起將7月7日這天設立「世界排球日」（World Volleyball Day）。（圖擷取自@volleyballworld 社群平台「X」、法新社資料照，本報合成）
〔即時新聞/綜合報導〕由「排球之父」威廉·摩根（William G. Morgan）於1895年發明的「排球」（Volleyball）運動，在今年迎接誕生130周年。國際排球總會（FIVB，簡稱︰國際排總）宣布，為了慶祝這個歷史時刻，從今年起將7月7日這天設立「世界排球日」（World Volleyball Day），邀請所有排球人一起歡慶這個紀念日。
由「排球之父」威廉·摩根於1895年發明的「排球」（Volleyball）運動，在今年迎接誕生130周年。（圖擷取自@volleyballworld IG、社群平台「X」，本報合成）
綜合外媒報導，1870年生於美國紐約的威廉·摩根，在1891年的一場橄欖球比賽，認識了「籃球之父」史密斯（James Naismith）與他發明的籃球運動。受到史密斯的鼓勵，威廉·摩根進入麻州春田學院（Springfield College）就讀，並在1894年畢業後，進入麻州霍利奧克（Holyoke）的基督教青年會（YMCA）擔任體育老師。
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根據國際排球名人堂保存的歷史資料，1896年7月7日，威廉·摩根在春田學院帶領2支隊伍，首度向世人公開展示史上第一場排球比賽。（圖擷取自@ivhfofficial IG，本報合成）
根據國際排球名人堂（International Volleyball Hall of Fame，簡稱︰IVHF）保存的歷史資料顯示，威廉·摩根任職期間注意到，籃球是一項容易發生肢體碰撞的運動，對年長者或體能較弱的年輕人來說過於激烈，於是決定創造出一種比籃球強度低、冬天也能進行的新運動，為此他借鑒了籃球、網球、手球、棒球等運動項目。
國際排球名人堂指出，威廉·摩根在1895年發明全新的運動「排球」，這個運動起初被命名為「Mintonette」，直到1896年他回春田學院拜訪教授霍爾斯特德（Dr. Alfred Halstead）時，獲得對方建議，才排球正式改名為「Volleyball」。1896年7月7日，威廉·摩根在春田學院帶領2支隊伍，首度向世人公開展示史上第一場排球比賽。
之後威廉·摩根將排球這個嶄新的運動，交給基督教青年會自由推廣，排球運動則隨著基督教青年會成員被傳至世界各地，除了比賽規則經過多次更改，還衍生出沙灘排球、雪地排球、坐式排球等運動，並在1964年東京奧運成為正式的比賽項目；截至2025年的調查，排球為世界上第5大受歡的運動，在全球球迷高達9億人。
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