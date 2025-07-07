MLB》洋基台灣日第1時間就邀王建民 帕菲克透露40號王牌婉拒理由

王建民。（資料照，歐新社）

〔記者倪婉君／台北報導〕帕菲克運動行銷今宣布與北美洲台灣商會聯合總會合作，將於美國時間9月10日在紐約洋基球場舉行「台灣日」，消息一出後引發球迷熱烈討論；由於王建民在洋基時期的「40號王牌」形象深植台灣球迷心中，帕菲克運動行銷團隊今受訪證實，第一時間就連繫王建民所屬經紀公司表達邀請開球之意，「經紀公司有幫忙傳達幾次，但王建民教練還是覺得在球季中不能離開球隊，所以予以婉拒。」

帕菲克運動行銷繼去年亞歷桑納響尾蛇台灣日後，今又再寫台灣運動行銷紀錄，成功讓洋基隊在創隊122年以來首度舉行「台灣日」。帕菲克國際運動行銷總經理陳銘駒指出，「我們的目的就是讓台灣被世界看見，也希望能讓洋基台灣日成為傳統。」

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由於王建民曾在洋基創下連兩季19勝紀錄，穿著40號條紋球衣走上投手丘的背影更成經典，陳銘駒不諱言行銷團隊在第一時間就有連繫王建民，但對方礙於球季中不能離隊而婉拒，「還是希望有一天能邀請王建民到洋基台灣日開球」。帕菲克團隊也透露和洋基球團在過去一年來回不斷協調溝通，「像舉行台灣日的日期，也是由洋基球團提出的。」

為讓更多僑界朋友參與這次具紀念意義的活動，洋基台灣日特別推出限量套票，即日起開放線上購買https://www.gofevo.com/event/NYYTaiwanese。凡購票者除可進入台灣日專屬座位區觀賽，還將獲得台灣日專屬球衣與球帽。這次設計特別融合洋基經典主場條紋球衣風格，背後綉上「TAIWAN」字樣與象徵「發」的幸運背號「8」，為所有參與者留下別具意義的紀念收藏。

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