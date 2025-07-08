MLB》洋基看上海盜金手套三壘手？ 美媒點出3大致命缺陷

海伊斯有著聯盟最頂尖的防守功力，但他在打擊端上的表現相當貧弱。（資料照）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟季中交易大限將至，近期也不斷有消息傳出，其中海盜金手套三壘手海伊斯（Ke'Bryan Hayes）被連結到小熊、老虎與洋基等隊。

大聯盟記者羅梅洛（Francys Romero）提到小熊、老虎與洋基三隊是「潛在追求者」，資深記者海曼（Jon Heyman）也提到，海伊斯確實在洋基的雷達範圍當中，而《匹茲堡郵報》寫手只出，小熊與老虎都曾跟海盜確認過海伊斯的狀況。

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現年28歲的海伊斯目前仍是球界防守最好的三壘防守者，本季他在三壘防區710.1局的守備，其防守進階數據OAA高達+13，DRS也有+11，去年因傷僅打96場的他今年已經打了83場，表現相對去年要健康許多。

不過海伊斯的問題在打擊，生涯累積11.2fWAR（勝利貢獻值），但在進攻上的貢獻只有2020年新人年與2023年不是負的，本季海伊斯的wRC+只有65，生涯wRC+則是86，代表他只要上場，球隊幾乎就是「讓一棒」。

《MLBTR》指出，海伊斯除了打擊不振外，在2022年跟海盜簽下的8年7000萬美元延長合約也是關鍵，目前他的合約在今年還剩下700萬美元要付，2026年到2029年還有3000萬美元，2030年則是能用600萬美元買斷或者執行1200萬美元的球團選擇權，如此金額對一個只有防守好，但同時存在打擊與傷病風險的球員來說，並不個太吸引人的選項。

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