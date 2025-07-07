MLB》地獄倒楣鬼? 海盜狀元郎與「地表最強投」共譜史上最悲情紀錄

德葛隆與史基斯兩人共同保有史上最悲情紀錄。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕海盜23歲王牌投手史基斯（Paul Skenes）在今天5局10K無失分無關勝敗後，寫下一項與有著「地表最強投」美譽的德葛隆（Jacob deGrom）的史上最悲情紀錄。

史基斯在今年球季表現不遜於去年新人年，19場先發投116局送出125K，防禦率1.94，但無奈海盜打線不相挺，史基斯只拿到4勝還苦吞7敗。今年球季史基斯19場先發的fWAR已經來到3.9，逼近去年23場先發4.3，只要持續出賽就有高機率創新高。

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根據數據網站《Codify》點出，史基斯成為自德葛隆後，第一位在例行賽19場先發期間繳出防禦率2以下，送出90K以上，卻還只有5勝以下的球員。史基斯在今年的悲情程度追上過去德葛隆這項史上最悲情紀錄。

德葛隆在2018年拿下塞揚獎時先發主投32場，204局狂飆255K，防禦率1.70，僅拿下10勝還吞下9敗，該年他在前19場先發狂飆149K，防禦率1.68，僅拿下5勝並吞下4敗。

值得一提的是，本季已37歲德葛隆在遊騎兵揮別傷痛陰霾，先發17場投101.1局送出100K，拿下9勝2敗，防禦率2.13，是本季美聯塞揚獎的強力競爭者，不過目前美聯塞揚獎的領跑者為去年塞揚得主，老虎左投史庫柏爾（Tarik Skubal），他在18場先發主投116局狂飆148K，拿下10勝2敗，防禦率2.02。

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