NBA》三方交易案！ 快艇送生涯年砍將去熱火、換回爵士飛人前鋒

鮑威爾透過三方交易案加入熱火，柯林斯前進快艇。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，熱火、快艇、爵士今天進行一筆三方交易，其中涉及的球員包含本季打出生涯年的鮑威爾（Norman Powell）、飛人前鋒柯林斯（John Collins）與老將洛夫（Kevin Love）和李凱爾（Kyle Anderson）4人。

快艇將鮑威爾交易給邁阿密熱火，柯林斯被爵士交易至快艇，熱火把洛夫與李凱爾交易給爵士，同時拿到一張2027年快艇的次輪選秀籤。

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鮑威爾在2024-25賽季打出生涯最佳表現，60場出賽平均能夠砍進21.8分外帶3.2籃板與2.1助攻還有1.2抄截，投籃命中率48.8%，三分命中率41.8%，生涯大部分時間都待在板凳的他，上季60場出賽全部都是先發，不過他的合約在明年走完就會到期（2025-26賽季約2000萬美元），快艇選擇不跟他提前續約，而是把他送給熱火。

柯林斯本季在爵士只打40場，場均19.0分、8.2籃板、2.0助攻，他的合約同樣也是在2025-26賽季到期，金額為2658萬美元，他的到來將能添加快艇的空中接力選項。而洛夫與李凱爾兩人本季表現都不盡理想，偏向薪資包性質，洛夫2025-2026賽季合約為415萬美元，合約明年到期，李凱爾2025-26賽季薪水為921萬美元，合約在2027年才到期。

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