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謝淑薇溫網混雙止步8強 挑戰衛冕失利

2025/07/08 03:03

〔中央社〕力拚溫布頓網球錦標賽混雙衛冕的台灣網球名將謝淑薇，今天與波蘭搭檔傑林斯基在8強戰以6比7（7比9）、3比6不敵巴西史蒂芬妮、英國索茲柏瑞組合，無緣完成衛冕。

尋求生涯第10座大滿貫金盃的謝淑薇，這次溫網依舊與波蘭搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）攜手征戰混雙，帶著衛冕者身分的「台波聯軍」今天於8強戰與巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）、英國索茲柏瑞（Joe Salisbury）的組合正面交鋒，力拚4強門票。

兩組人馬首盤開打後勢均力敵，在雙方皆未能越雷池一步的情況下，被逼入搶7局，謝淑薇、傑林斯基克服開局不穩狀態後，逐步找回節奏，不僅化解2個盤末點，甚至一度有望率先搶下首盤，沒想到無法守住領先優勢，導致以6比7（7比9）讓出。

沒有退路的謝淑薇、傑林斯基，在次盤擋不住對手的猛烈攻勢而先遭到突破，陷入落後局面，就算化解2個賽末點、驚險守住發球局，最後在傑林斯基回擊掛網下，「台波聯軍」仍無緣上演破發，終場就以3比6吞敗，確定挑戰衛冕失利。

隨著台灣女將詹皓晴與捷克搭檔卡雷茨科娃（Barbora Krejcikova）宣布退賽、止步女雙16強，謝淑薇成為目前溫網僅存的台將，接下來她將持續與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）征戰女雙8強，力拚躋身4強之列。（編輯：陳彥鈞）1140708

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