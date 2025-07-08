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溫網》18年來最年輕新星！天才少女安德烈耶娃勇闖8強

2025/07/08 06:53

安德烈耶娃。（美聯社）安德烈耶娃。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕安德烈耶娃（Mirra Andreeva）以6：2、6：3擊敗美國第10種子納瓦蘿（Emma Navarro），這位手感發燙的18歲俄國天才少女，也成為2007年以來溫布頓網球錦標賽最年輕的女單8強新星。

安德烈耶娃職業生涯首度站上溫網中央球場，加上皇家包廂坐著兒時偶像費德爾（Roger Federer）夫婦，坦言其實心情格外緊張，「你們來看比賽對我來說意義重大。能夠親眼見到你們，始終是我的夢想之一。」這位青春無敵的第7種子，展現強勁發球和底線抽球，全場6度破了納瓦蘿的發球局，僅花75分鐘直落2出線，「這太瘋狂了，很高興獲勝，尤其是在費德爾面前，還好我能保持專注。米爾卡（Mirka Federer），我只想說，妳看起來真漂亮，我好喜歡妳的穿搭。」

安德烈耶娃在全英草地俱樂部4連勝，成為18年前捷克瓦伊迪索娃（Nicole Vaidisova）以來最年輕的女單8強後起之秀；也是自2009年白俄羅斯阿莎蓮卡（Victoria Azarenka）、德國莉斯基（Sabine Lisicki）之後，首位躋身8強的青少女，她將與已當媽媽的瑞士名將班西琪（Belinda Bencic）爭奪4強門票。

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