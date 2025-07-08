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溫網》謝淑薇混雙8強落敗無緣衛冕 專心拚女雙4強門票

2025/07/08 06:50

謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）謝淑薇（左）與傑林斯基。（資料照）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕「台灣一姊」謝淑薇攜手波蘭老戰友傑林斯基（Jan Zielinski）意外陷入苦戰，6：7 （7：9）、3：6不敵巴西史蒂芬妮（Luisa Stefani）／英國地主索爾茲伯里（Joe Salisbury），「台波聯軍」於2025年溫布頓網球錦標賽混雙8強止步，無緣尋求衛冕。

謝淑薇／傑林斯基去年包辦澳洲公開賽、溫網共兩座混雙冠軍，如今回到熟悉的草地大滿貫，兩人又攜手連闖兩關。8強面對史蒂芬妮／索爾茲伯里，「台波聯軍」開賽接連化解破發危機，雙方人馬一路互保僵持進入搶7，小薇組合搶救2個盤末點，卻也錯失7：6聽牌，連掉3分讓出首盤。次盤傑林斯基第6局先遭破發，被巴英組合拉開形成2：5，雖然「台波聯軍」力挽2個賽末點保發，但也未能把握回破機會，直落2惜敗。

謝淑薇接下來專心拚女雙，她與拉脫維亞「O妹」奧斯塔朋科（Jeļena Ostapenko）已經3連勝，第4種子「台拉聯軍」安抵全英草地俱樂部8強，預計最快週三晚間對決非種子的俄國卡琳絲卡亞（Anna Kalinskaya）／羅馬尼亞塞絲蒂亞（Sorana Cirstea）。至於詹皓晴則因捷克搭檔克蕾琪可娃（Barbora Krejcikova）身體不適，女雙16強賽前退出，提前結束英國行。

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