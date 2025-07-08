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溫網》 打破「費爸魔咒」！喬科維奇逆轉勝16度挺進8強

2025/07/08 06:52

喬科維奇。（美聯社）喬科維奇。（美聯社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕喬科維奇（Novak Djokovic）終於打破瑞士傳奇球星費德爾（Roger Federer）在場邊觀戰的「輸球魔咒」，歷經4盤激戰後來居上，1：6、6：4、6：4、6：4大逆轉澳洲11種子德米納爾（Alex de Minaur），38 歲塞爾維亞老將職業生涯第16度挺進溫布頓網球錦標賽男單8強。

「有時候我希望能打出發球上網，再加上那位紳士的精彩擊球，肯定很有幫助。」喬科維奇通過3小時19分鐘的拉鋸考驗，收下溫網第101勝之後，特地向中央球場皇家包廂裡的昔日勁敵費德爾致意，這位退休3年的全英草地俱樂部8冠王優雅依舊，穿著帥氣藍色西裝、戴著墨鏡輕鬆欣賞此役。

賽後喬科維奇有感而發：「這可能是第一次他來看我比賽時贏球，最近幾場我都輸了，能打破這個魔咒真的太棒了。非常榮幸這位偉大冠軍蒞臨現場，我對他有著無比敬意，我們一起在網壇對抗這麼多年，非常開心今天他回到自己最愛的舞台。」

身為「三巨頭」中奮戰賽場的最後一人，38歲的喬科維奇寶刀未老，第4盤克服1：4落後，一口氣倒趕5局淘汰德米納爾，將與義大利22種子科博利（Flavio Cobolli）爭奪4強門票，持續朝著追平費爸溫網第8冠、史上最多大滿貫25冠等目標邁進。

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