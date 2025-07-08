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NBA》魔術5年最高83億頂薪續約當家狀元郎！寫4年來首見特殊紀錄

2025/07/08 07:26

班切羅。（資料照）班切羅。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，魔術以5年最高2.87億美元（約新台幣83億）的新秀頂薪延長合約，綁定當家明星前鋒班切羅（Paolo Banchero）。

報導指出，雙方簽下一張5年2.39年的新秀頂薪延長合約，並有激勵條款，如果班切羅來季能入選年度最佳陣容、獲選年度最有價值球員或年度最佳防守球員，其合約最高總值可達2.87億美元；此外，這份合約還包含2030-31賽季球員選項，也成2021年東契奇（Luka Doncic）與楊恩（Trae Young）以來，首位新秀頂薪合約附帶球員選項的球員。

魔術自從在2022年以狀元籤選進班切羅後，球隊戰績扶搖直上，已經連續2年闖進季後賽。儘管本季班切羅因傷缺席34場比賽，仍打出場均25.9分7.5籃板4.8助攻的生涯年數據，也成為史上第8位以22歲或更年輕的年紀，就能達成場均25分7籃板4助攻的球員，同時與麥格雷迪 （Tracy McGrady）和歐尼爾（Shaquille O’Neal）並列成為魔術隊史唯三單季場均25分的球員。

魔術目前已經成功綁定班切羅、華格納（Franz Wagner）與蘇格斯（Jalen Suggs）等未來核心，休季也積極補強，交易來射手「小拳石」巴恩（Desmond Bane）並將他續約至2028-29賽季，另外還簽下資深後衛瓊斯（Tyus Jones），有望衝擊東區冠軍。

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