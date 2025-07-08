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MLB》道奇明星強投復出時間出爐！大谷翔平明星賽前再登板恐有變數

2025/07/08 08:04

葛拉斯諾。（資料照）葛拉斯諾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）日前已經在3A完成復健賽，總教練羅伯斯（Dave Roberts）今天在賽前記者會上表示，葛拉斯諾確定將在台灣時間10日對上釀酒人的比賽中復出。

葛拉斯諾在4月底時因右肩發炎進入15天傷兵名單，關機兩週後直到5月中旬才恢復投球練習，6月22日在小聯盟進行復健賽，日前第3次登板面對運動家3A，葛拉斯諾主投4.1局用78球，被敲6支安打失3分，投出8次三振。

原本道奇預定要由山本由伸、克蕭（Clayton Kershaw）與梅伊（Dustin May）來投這次與釀酒人3連戰，但由於葛拉斯諾將回歸投第3戰，梅伊將成為下個與巨人的系列戰首戰先發，第2戰預計交給斯漢（Emmet Sheehan），至於山本休5天後再扛第3戰，也代表山本將無緣在今年明星賽登板。

另外，二刀流巨星大谷翔平明星賽前是否再度登板，羅伯斯今天並未給出明確答案。前役面對太空人2局飆3K無失分的大谷，若依照休息6天來推算，原本有機會在對巨人系列戰第2戰先發，並由斯漢作為長中繼人選，但由於大谷仍在復健階段，很可能將會拉長休息天數，下半季才會再度登板。

大谷翔平。（資料照）大谷翔平。（資料照）

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