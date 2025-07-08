MLB》道奇資深工具人進傷兵名單！下放接替大谷長中繼4.2局6K左投

赫南德茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天賽前宣布球員異動，33歲資深工具人赫南德茲（Kike Hernandez）被放進10天傷兵名單，並下放左投羅布列斯基（Justin Wrobleski）。

昨天道奇系列賽遭太空人橫掃，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後也更新包含艾德曼（Tommy Edman）、T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）與赫南德茲的傷況，並透露可能有1人會進傷兵名單。他提到，赫南德茲近1個月出現左手肘疼痛，揮棒也造成影響，如今被放進10天傷兵名單。

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在赫南德茲進入傷兵名單後，道奇今天也拉上28歲外野手奧特曼（James Outman），他今天面對釀酒人將擔任先發第9棒。奧特曼本季僅在大聯盟出賽9場，打擊三圍.125/.222/.375；本季他在3A出賽70場，打擊三圍.289/.378/.592，攻擊指數0.970，累積20轟、74分打點。

24歲左投羅布列斯基前天面對太空人時，在3局上接替大谷翔平長中繼，投4.2局丟5分有4責失，送出6次三振，吞下敗投。道奇今天將他下放回3A，並將非40人名單的29歲火球右投費南德茲（Julian Fernández）拉上大聯盟，同時將日前從洋基讓渡名單撿來的內野手亞歷山大（CJ Alexander）給指定讓渡（DFA）。

羅布列斯基。（資料照）

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