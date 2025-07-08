MLB》克蕭生涯11度入選明星賽直呼有點怪！「這次有幾個日本人？」

克蕭。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕今年大聯盟明星賽將在美國時間7月15日於勇士主場Truist球場（Truist Park）登場，昨天公布完整名單，道奇3屆塞揚名投克蕭以「傳奇人選」方式入選，這也是他生涯第11度入選明星賽，讓他坦言有點奇怪。

今年是克蕭效力道奇第18個賽季，他在5月傷癒復出後出賽9場拿下4勝0敗，防禦率3.43。這也是克蕭自2023年以來再度入選明星賽，他開心表示，不知道是不是總教練羅伯斯（Dave Roberts）偷偷安排的驚喜，「我真的不知道！」

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今年道奇除了克蕭，還包含大谷翔平、山本由伸、佛里曼（Freddie Freeman）與史密斯（Will Smith）5人，為全大聯盟最多。談到首度入選明星賽的山本由伸，克蕭表示：「我不認為山本需要太多建議，他表現很出色，今年也是他旅美第2年，到明星賽現場應該也認識不少人了。」

另外，天使日籍左投菊池雄星也入選明星賽，今年共有3名日本選手進明星賽為大聯盟史上第5次、同時並列史上最多。對此克蕭還問道：「今年有多少日本球員？翔平當然不意外，菊池也入選了，這真的很酷，山本也成為其中一員，雖然他應該不會實際登板，但我希望他能好好享受這氛圍。」

對於自己以「傳奇人選」的方式入選，克蕭直言：「我甚至不知道有這種東西存在！我記得2014年基特（Derek Jeter）也是透過這個方式，還有卡布雷拉（Miguel Cabrera）與普侯斯（Albert Pujols）也是。這制度還真的有點奇怪，但也很酷，我會好好享受。」

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