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MiLB》鄧愷威5局飆11K獲單週最佳投手！巨人媒體盛讚表現超乎預期

2025/07/08 08:58

鄧愷威獲得3A單週最佳投手。（取自SFGProspects X）鄧愷威獲得3A單週最佳投手。（取自SFGProspects X）

〔體育中心/綜合報導〕效力巨人3A的台灣強投鄧凱威近況絕佳，上場先發繳出5局11K的超狂成績單，今天獲得小聯盟3A單週最佳投手殊榮，更讓美媒盛讚。

鄧愷威上一場先發面對響尾蛇3A，主投5局僅被敲1支安打，並狂飆高達11次三振寫下本季新高，拿下本季首次先發勝。這只是鄧愷威本季第2場先發，連同上次出賽，鄧愷威近2場先發投9局，狂飆19次三振，僅被敲出1支安打，投出4次保送，沒有失分。

小聯盟官方今天公布3A單週最佳球員，太平洋岸聯盟部分，鄧愷威獲得最佳投手，他的隊友、巨人左外野手盧錫亞諾（Marco Luciano）則獲得最佳打者；另外在國際聯盟部分，釀酒人邁爾斯（Tobias Myers）獲得最佳投手，小熊外野手凱西（Owen Caissie）獲得最佳打者。

另外，在獎項公布後，有球迷在X上向《FanSided》巨人寫手楊恩（Jeff Young）提問，怎麼看鄧愷威這名球員？楊恩回覆：「我得好好仔細去研究一下他的數據，因為他的表現比我預期的好太多了。」

本季鄧愷威在3A出賽22場，投41.2局被敲33安包含3轟，失掉21分責失，送出66次三振與15次四壞保送，另有3次觸身球，防禦率4.54，被上壘率1.15，被打擊率0.209，K9值14.26目前是旅美生涯新高，BB9為3.24則是生涯第3低。

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