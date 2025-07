MiLB》鄧愷威5局飆11K獲單週最佳投手！巨人媒體盛讚表現超乎預期

鄧愷威獲得3A單週最佳投手。(取自SFGProspects X)

〔體育中心/綜合報導〕效力巨人3A的台灣強投鄧凱威近況絕佳,上場先發繳出5局11K的超狂成績單,今天獲得小聯盟3A單週最佳投手殊榮,更讓美媒盛讚。

鄧愷威上一場先發面對響尾蛇3A,主投5局僅被敲1支安打,並狂飆高達11次三振寫下本季新高,拿下本季首次先發勝。這只是鄧愷威本季第2場先發,連同上次出賽,鄧愷威近2場先發投9局,狂飆19次三振,僅被敲出1支安打,投出4次保送,沒有失分。

小聯盟官方今天公布3A單週最佳球員,太平洋岸聯盟部分,鄧愷威獲得最佳投手,他的隊友、巨人左外野手盧錫亞諾(Marco Luciano)則獲得最佳打者;另外在國際聯盟部分,釀酒人邁爾斯(Tobias Myers)獲得最佳投手,小熊外野手凱西(Owen Caissie)獲得最佳打者。

