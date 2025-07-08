NBA》太陽終於要擺脫「霸王」！美媒爆畢爾將被買斷 最可能下家曝

畢爾。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《The Ringer》記者洛爾（Zach Lowe）與《The Athletic》記者卡茲（Fred Katz）爆料，太陽已經接近和明星後衛畢爾（Bradley Beal）達成買斷，而他最可能的下家也曝光。

目前畢爾在跑的5年2.51億美元的合約，還剩下2年1.1億美元，由於畢爾的合約擁有擁有霸王條款，使交易窒礙難行。日前《亞利桑那共和報》記者蘭金（Duane Rankin）透露，太陽正與畢爾商討買斷事宜，並打算負擔畢爾剩下9000萬美元的合約，分5年攤提；此外，畢爾也必須放棄合約中1380萬美元，才能讓太陽執行此操作。

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《The Ringer》記者洛爾與《The Athletic》記者卡茲爆料，這項買斷事宜已經接近完成。而根據《NBC Sports》引述聯盟內部人士消息，近期送走射手鮑威爾（Norman Powell）的快艇，被普遍視為是為了迎接畢爾鋪路。不過畢爾雖然能取代鄧恩（Kris Dunn）擔任先發並搭檔哈登（James Harden），但考量到防守因素，畢爾可能更適合從替補出發。

《The Athletic》記者卡茲也透露，畢爾曾經考慮加盟勇士、湖人與公鹿等隊，而儘管他過去與熱火曾有過接觸，但據傳熱火已不可能是畢爾的選項。

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