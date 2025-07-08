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MLB》山本0.2局核爆寫生涯首見不名譽紀錄！大谷雙安難救道奇4連敗

2025/07/08 10:20

山本由伸。（法新社）山本由伸。（法新社）

〔體育中心/綜合報導〕剛被太空人橫掃的衛冕軍道奇，今天派出日本王牌山本由伸掛帥對決釀酒人，山本卻慘遭震撼教育，僅投0.2局就被打爆退場，道奇也兵敗如山倒，最終1：9不敵釀酒人，吞下4連敗。

山本由伸今開賽就被敲出二壘安打又投出保送，儘管連續抓下2出局，但仍被今天才剛拉上大聯盟的前選秀探花范恩（Andrew Vaughn）敲出3分砲，但惡夢還沒結束，山本又被敲安、投保送堆成一、二壘有人，此時一顆平凡游擊滾地球，貝茲（Mookie Betts）傳一壘發生失誤，讓山本再掉1分，接著山本再被敲安，失掉第5分後退場。

此役山本由伸僅投0.2局，這是他旅美後首度先發投不滿1局，創下大聯盟生涯最短局數，用41顆球有25顆好球，被敲出4支安打包含一發三分砲，投出2次四壞保送，沒有投出三振，失掉5分有3分責失，寫下本季最慘烈一役，吞下本季第7敗，防禦率也上漲至2.77。

山本退場後，崔爾（Jack Dreyer）中繼2.1局飆2K，沒被敲安表現出色；崔維諾（Lou Trivino）1局沒被敲安無失分。但5局下克萊茵（Will Klein）滿壘被敲安又丟2分，6局下班達（Anthony Banda）演出3上3下，7局下今天剛加入40人名單的費南德茲（Julian Fernández）再挨耶利奇 （Christian Yelich）2分砲，道奇僅在8局上追回1分，吞下4連敗。

日本巨星大谷翔平今天首打席敲出三壘軟弱滾地球，形成幸運內野安打，8局上再敲出一壘安打，之後靠著魯伊茲（Esteury Ruiz）安打回本壘攻下道奇全場唯一1分。大谷此役4打數2安打，吞下1K，賽後打擊率0.280，攻擊指數0.991。

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

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