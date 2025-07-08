運產條例三讀 企業贊助運動產業提高抵稅金額

立法院教育及文化委員會6月25日審查運動產業發展條例修正草案，教育部長鄭英耀出席備詢，並於會前接受媒體訪問。（資料照記者叢昌瑾攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕體育部將於9月9日正式掛牌，立法院今日三讀通過「運動產業發展條例部分條文修正草案」，除明定國發基金應提撥一定比例投資運動產業外，為鼓勵民間資金投資運動產業，營利企業對運動業產業、重點運動賽事捐贈得加成減除額度，從現行150%提高至175%，擴大企業贊助職業運動抵稅金額。

三讀條文明定，主管機關為推展運動產業發展，對於下列事項得採取適當之輔導或獎助措施，包含一、建立異業合作模式，提供創新商品或服務；二、拓展國際市場、建立自由平台；三；辦理運動產業產學合作，創業育成及輔導；四、培植運動產業專業人才；五、建立產業媒合及交流資訊平台，收集產業市場資訊。

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六、運用數位技術或資訊科技的運動科技，提升運動產業服務品質或提高運動產業競爭力；七、提供運動產業貸款利息補貼及信用保證；八、提升重大國際賽事觀賞人口；九、民眾從事觀賞性或參與性運動支出；十、整合地方資源推動運動產業發展；十一、運動場館設之營運；十二，推展運動產業研發發展行銷。

此外，中央主管機關應會同或協調政府機關、金融機構及信用保證機構，建立運動產業發展投資、優惠融資管道及信用保證機制，並提供優惠措施引導民間資金投入，以協助各經營階段之運動事業取得推展運動業務所需資金。國發基金應提撥一定比例投資運動產業。

針對營利事業捐贈運動產業，營利事業合於下列捐贈事項，得依「所得稅法」第三十六條第一項規定以費用列支，不受金額限制，一、捐贈經政府登記有案之體育團體，二、培養支援運動團隊或運動員，三、推行事業單位本身員工體育活動，四、捐贈政府機關及各級學校興設運動場館設施，或運動器材用品，五、購買於國內所舉辦運動賽事門票，並經由學校或非營利性之團體捐贈學生或弱勢團體，六、辦理經中央主管機關認可促進全民運動發展之賽事。

中央主管機關為促進職業或業餘運動業及重點運動賽事之發展，得設置專戶，辦理營利事業捐贈有關事宜。營利事業透過前項專戶對中央主管機關認可之職業或業餘運動業之捐贈，於申報所得稅時，得在捐贈金額新台幣1千萬元額度內，從現行的150%，提升自該金額之175%，自其當年度營利事業所得額中減除。

不過，營利事業透過專戶對經中央主管機關專案核准之重點職業或業餘運動業，及經中央主管機關公告之重點運動賽事主辦單位之捐贈，於申報所得稅時，得全數按捐贈金額之175%，自其當年度營利事業所得額中減除，不受前項新台幣1千萬元額度及但書之限制。

至於就業餘運動業及重點運動賽事主辦單位的捐贈得減除營利事業所得額的施行期間，自修正生效日起至民國120年12月23日止。

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