MLB》大谷好球帶又被搞直搖頭！攻下道奇唯一1分有望挑戰95年偉業

大谷對主審好球帶感到不滿直搖頭。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以1:9不敵釀酒人苦吞4連敗,日本巨星大谷翔平此役繳出久違的單場雙安表現,更跑回道奇全場唯一1分,持續位居大聯盟得分王;不過大谷今天在比賽中又因好球帶爭議吞K,讓脾氣一向非常好的他也直搖頭。

大谷翔平今天首打席敲出三壘軟弱滾地球,形成幸運內野安打,8局上再敲出一壘安打,之後靠著魯伊茲(Esteury Ruiz)安打回本壘攻下道奇全場唯一1分。大谷此役4打數2安打,睽違9場比賽再度雙安演出,吞下1K,賽後打擊率0.280,攻擊指數0.991。

大谷本季已經跑回87分,目前高居大聯盟得分王,領先第2名賈吉(Aaron Judge)多達7分。日媒《ABEMA TIMES》推算,大谷本季有望達成單季153得分的驚人紀錄,更有機會挑戰1930年費城人傳奇名將克萊(Chuck Klein)的158分國聯單季最多得分紀錄。

值得一提的是,大谷翔平今天在6局上為道奇首名打者,在2好3壞滿球數情況下,面對釀酒人明星右投佩洛塔(Freddy Peralta)的內角低變速球,站著不動遭到三振。然而K-ZONE顯示這顆球完全偏離好球帶,大谷當下相當不滿,但也只能不停搖頭以示抗議;《SportsNet LA》球評賀西瑟(Orel Hershiser)也直呼:「這根本不是好球!」

You know it’s bad when Shohei has something to say pic.twitter.com/rodFucZdeH