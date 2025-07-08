MLB》大谷好球帶又被搞直搖頭！攻下道奇唯一1分有望挑戰95年偉業

大谷對主審好球帶感到不滿直搖頭。（路透）

〔體育中心/綜合報導〕道奇今天以1：9不敵釀酒人苦吞4連敗，日本巨星大谷翔平此役繳出久違的單場雙安表現，更跑回道奇全場唯一1分，持續位居大聯盟得分王；不過大谷今天在比賽中又因好球帶爭議吞K，讓脾氣一向非常好的他也直搖頭。

大谷翔平今天首打席敲出三壘軟弱滾地球，形成幸運內野安打，8局上再敲出一壘安打，之後靠著魯伊茲（Esteury Ruiz）安打回本壘攻下道奇全場唯一1分。大谷此役4打數2安打，睽違9場比賽再度雙安演出，吞下1K，賽後打擊率0.280，攻擊指數0.991。

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大谷本季已經跑回87分，目前高居大聯盟得分王，領先第2名賈吉（Aaron Judge）多達7分。日媒《ABEMA TIMES》推算，大谷本季有望達成單季153得分的驚人紀錄，更有機會挑戰1930年費城人傳奇名將克萊（Chuck Klein）的158分國聯單季最多得分紀錄。

值得一提的是，大谷翔平今天在6局上為道奇首名打者，在2好3壞滿球數情況下，面對釀酒人明星右投佩洛塔（Freddy Peralta）的內角低變速球，站著不動遭到三振。然而K-ZONE顯示這顆球完全偏離好球帶，大谷當下相當不滿，但也只能不停搖頭以示抗議；《SportsNet LA》球評賀西瑟（Orel Hershiser）也直呼：「這根本不是好球！」

You know it’s bad when Shohei has something to say pic.twitter.com/rodFucZdeH — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） July 8, 2025

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