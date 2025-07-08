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MLB》「本來可以將傷害降到最低...」 道奇主帥分析山本由伸核爆關鍵

2025/07/08 11:22

道奇主帥羅伯斯將山本由伸換下場。（法新社）道奇主帥羅伯斯將山本由伸換下場。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本王牌山本由伸今天先發面對釀酒人，僅投0.2局就失5分核爆，創下旅美生涯最短局數。賽後總教練羅伯斯（Dave Roberts）受訪坦言，原本今天山本原本有機會將傷害降到最低。

山本由伸今天開賽就被敲出二壘安打又投出保送，儘管連續抓下2出局，但仍被今天才剛拉上大聯盟的前選秀探花范恩（Andrew Vaughn）敲出3分砲，後續又因貝茲（Mookie Betts）守備失誤和自己被敲安打與投保送又丟2分非責失，僅投0.2局就退場。

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽後指出，山本其實有機會將傷害降到最低，並順利度過該半局危機，「對上范恩那個打席，他投太多滑球，最後一球太甜，導致挨轟。」山本該打席前3球都是外角低滑球，第4球來一顆96.6英哩速球壓在低角度取得2好2壞，然而第5球85.2英哩滑球投高被逮中。

根據《Baseball Savant》數據，山本今天41球有19顆四縫線速球、7顆滑球、5顆快速指叉球、5顆卡特球、3顆伸卡球與2顆曲球。

至於為何只讓山本投0.2局就退場，羅伯斯解釋：「他1局就投了41球，雖然有抓到2個出局數，但我們認為今天已經夠了。」他也坦言雖然會擔心增加牛棚負擔，但從長遠來看，仍須顧及山本由伸的健康。

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