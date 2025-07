MLB》離譜失誤讓山本核爆！貝茲嘆沒有藉口 道奇主帥：那球並不難

貝茲。(資料照)

廖志軒/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕道奇今以1:9不敵釀酒人,山本由伸先發0.2局就失5分退場,其中有2分非自責分,是發生在貝茲(Mookie Betts)傳球失誤後。賽後貝茲也相當自責,總教練羅伯斯(Dave Roberts)也給出看法。

山本由伸今開賽就被敲出二壘安打又投出保送,儘管連續抓下2出局,但仍被今天才剛拉上大聯盟的前選秀探花范恩(Andrew Vaughn)敲出3分砲,但惡夢還沒結束,山本又被敲安、投保送堆成一、二壘有人,此時一顆平凡游擊滾地球,貝茲傳一壘發生失誤,讓山本再掉1分,接著山本再被敲安,失掉第5分後退場。

請繼續往下閱讀...

Mookie Betts error allows Caleb Durbin to reach base safely and Isaac Collins to score!#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/4vCe9wiwGy