MLB》離譜失誤讓山本核爆！貝茲嘆沒有藉口 道奇主帥：那球並不難

貝茲。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今以1：9不敵釀酒人，山本由伸先發0.2局就失5分退場，其中有2分非自責分，是發生在貝茲（Mookie Betts）傳球失誤後。賽後貝茲也相當自責，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也給出看法。

山本由伸今開賽就被敲出二壘安打又投出保送，儘管連續抓下2出局，但仍被今天才剛拉上大聯盟的前選秀探花范恩（Andrew Vaughn）敲出3分砲，但惡夢還沒結束，山本又被敲安、投保送堆成一、二壘有人，此時一顆平凡游擊滾地球，貝茲傳一壘發生失誤，讓山本再掉1分，接著山本再被敲安，失掉第5分後退場。

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Mookie Betts error allows Caleb Durbin to reach base safely and Isaac Collins to score!#ThisIsMyCrew pic.twitter.com/4vCe9wiwGy — Baseball’s Office （@baseballsoffice） July 8, 2025

儘管山本賽後並未責怪貝茲，但貝茲受訪時仍自責表示：「那是一個糟糕的傳球，沒有任何藉口，我不該犯下那樣的失誤，即便是第9局沒人在壘上也不該如此。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則說：「那並不是什麼很困難的守備動作，我不知道他是球沒拿好還是怎樣，但他沒能把球傳好，這個失誤發生的時機也很糟糕，但事情就是發生了。」

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