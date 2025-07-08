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MLB》達比修睽違269天登板3.2局飆5K！響尾蛇毀掉教士明星紀錄夜

2025/07/08 13:03

達比修有。（路透）達比修有。（路透）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士主場迎戰響尾蛇之戰，教士38歲日本強投達比修有迎來本季初登板，主投3.2局失2分，送出5次三振，終場教士3：6不敵響尾蛇，達比修有吞下本季首敗。

達比修有本季初因為右肘發炎進入傷兵名單，上一次在大聯盟登板已經是去年10月11日的國聯分區賽對上道奇。今天終於傷癒歸隊迎來本季初登板，達比修有開賽就賞台美混血強打卡洛爾（Corbin Carroll）三振，並讓佩多摩（Geraldo Perdomo）敲出游擊滾地出局，接著再三振小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.），上演漂亮3上3下。

教士1局下先馳得點，不過2局上達比修遭遇亂流，先投出保送後遭明星重砲蘇雷亞斯（Eugenio Suárez）敲二壘安打，失掉本季第1分，接著又投出保送，所幸達比修即時回穩，先飆三振後接連讓響尾蛇打者擊出飛球出局。

然而3局上達比修又遭遇危機，開局就被前一打席吞K的卡洛爾復仇，敲出二壘安打，接著佩多摩犧牲觸擊護送卡洛爾上三壘，小古利爾再敲安讓達比修失第2分，達比修接著又投出觸身球，但仍連續解決2位打者結束該半局。4局上達比修續投，飆2K、投1保送後退場，接替登板的日本學弟松井裕樹成功抓下第3個出局數。

松井裕樹。（路透）松井裕樹。（路透）

可惜4局上松井裕樹遭到重擊，被奈勒（Josh Naylor）夯出2分砲，這發全壘打也奠定響尾蛇勝基，儘管7局下教士追回1分，但8局上響尾蛇馬上又多添2分保險，教士8局下只再追回1分，最終以3：6輸球。達比修有本季初登板3.2局用63球有41顆好球，被敲3安失2分，投出5次三振與3次保送，吞下本季首敗，防禦率4.91。

另外，今年生涯第7度入選明星賽的教士三壘手馬查多（Manny Machado），今天開轟上演3安猛打賞，包括4局下的一壘安打，讓他達成生涯2000安里程碑，成為史上第12位在32歲球季結束前，累積2000安、350轟的選手。可惜最終教士輸球，讓馬查多紀錄夜留下遺憾。

馬查多。（路透）馬查多。（路透）

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