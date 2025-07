MLB》達比修睽違269天登板3.2局飆5K！響尾蛇毀掉教士明星紀錄夜

達比修有。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕教士主場迎戰響尾蛇之戰,教士38歲日本強投達比修有迎來本季初登板,主投3.2局失2分,送出5次三振,終場教士3:6不敵響尾蛇,達比修有吞下本季首敗。

達比修有本季初因為右肘發炎進入傷兵名單,上一次在大聯盟登板已經是去年10月11日的國聯分區賽對上道奇。今天終於傷癒歸隊迎來本季初登板,達比修有開賽就賞台美混血強打卡洛爾(Corbin Carroll)三振,並讓佩多摩(Geraldo Perdomo)敲出游擊滾地出局,接著再三振小古利爾(Lourdes Gurriel Jr.),上演漂亮3上3下。

