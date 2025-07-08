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WTT大滿貫》4局力退奧地利老將 馮翊新32強決戰世界球王林詩棟

2025/07/08 12:32

馮翊新擊退奧地利老將哈貝松，挺進男單32強。（取自WTT官網）馮翊新擊退奧地利老將哈貝松，挺進男單32強。（取自WTT官網）

田兆崴 ／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名49的合庫好手馮翊新今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單首輪，以3:1力退38歲奧地利好手哈貝松，32強將對決中國「小石頭」林詩棟。現任世界球王林詩棟首輪費了一番手腳才以3:2險勝21歲法國新秀波雷特。

面對世界排名89的哈貝松，馮翊新首局在4平時連拿4分拉開比分，11:5先馳得點；哈貝松隨後在9平時連搶2分，11:9扳回一城。關鍵第3局，戰況緊繃，雙方比數交替上升，馮翊新在8:7領先時正手搶攻得手，一口氣連拿3分，11:7再度超前局數。

第4局，馮翊新克服開局1:3落後，打出一波7:1的猛攻，8:4擺脫對手糾纏，哈貝松雖然奮力追到10:9，決勝時刻，馮翊新正手搶攻得分，11:9奏捷。

馮翊新在2019年克羅埃西亞青少年公開賽曾以4:1擊敗林詩棟，在2022年世界青少年錦標賽U19男單8強賽，林詩棟則以4:2力克馮翊新。

女單方面，世界排名67的簡彤娟首輪迎戰世界排名64的印度顆粒女將阿庫拉，首局在10:9聽牌下連續錯過2個局點，氣勢受挫，最後以12:14、8:11、5:11落敗，無緣晉級32強。

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