MLB》今天剛上大聯盟！3分砲痛擊山本由伸 釀酒人好手寫19年紀錄

范恩。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今天被釀酒人拉上大聯盟的前選秀探花范恩（Andrew Vaughn），馬上獲得先發機會，並在首打席敲出3分砲，痛擊道奇日本王牌山本由伸，成為贏球功臣，賽後范恩有感而發吐心聲。

范恩是2019年選秀探花，本季原本效力白襪，上月中旬被交易到釀酒人，在3A打了16場後，今天因為霍斯金斯（Rhys Hoskins）受傷的關係，被叫上大聯盟。

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打第5棒的范恩，在1下首打席就建功，逮中山本由伸一顆偏高滑球，掃出中左外野3分砲，轉隊首轟出爐，助隊先馳得點，最終釀酒人以9：1獲勝。范恩此戰2打數敲1安，選到1保送。

據《ESPN》指出，范恩成為釀酒人隊史第5位，在球隊首打席就開轟的選手，上一人要追溯至2006年的葛洛斯（Gabe Gross）。

談到這發重要3分砲，范恩直呼繞壘的時候整個人像斷片一樣，「這真的很特別，這讓我們在對上一位非常優秀的投手和一支非常強的球隊時取得領先。」

范恩也表示，很開心成為釀酒人的一份子，「我會盡我所能幫助這支球隊贏球。」

ANDREW VAUGHN'S FIRST BREWERS AB ENDS IN A THREE-RUN HOMER pic.twitter.com/Nc2hcgZ0d5 — Milwaukee Brewers （@Brewers） July 7, 2025

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