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籃球》南湖幸宇勝、北一女彭郁榛成「高中單打之王」 與世界高手爭奪紐約總決賽門票

2025/07/08 13:33

南湖幸宇勝與北一女彭郁榛拿到台北站冠軍（官方提供）南湖幸宇勝與北一女彭郁榛拿到台北站冠軍（官方提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕Jordan Brand 一對一籃球錦標賽「THE ONE」台北站賽事日前在新生高架橋籃球場盛大舉行，各大賽區球員角逐THE ONE全球最強單挑王的名號，最終由南湖高中幸宇勝與HBL FMVP北一女中彭郁榛脫穎而出，榮登台北站冠軍寶座。

「THE ONE」台北站賽事集結全台46位15至18歲的青少年菁英球員，「賀家兄弟」賀丹與賀博也驚喜現身與球員互動，而同為高二的幸宇勝與彭郁榛脫穎而出，榮登台北站冠軍並取得8月3日前往北京的入場券，與其他頂尖選手共同角逐，通往紐約總決賽的夢幻門票。

男子組冠軍戰上演南湖高中內戰，由周佑承對上幸宇勝，雖幸宇勝在預賽和決賽中曾多次落後，但他憑藉穩定的中距離投籃，最終逆轉奪下冠軍殊榮，他表示：「能贏得這場比賽，是平常訓練的結果，那些我每天投的球、練的走位，讓今天的每一顆投籃都更有把握。雖然一開始落後，但我知道怎麼一球一球慢慢追回來，只要保持節奏，事情就會開始變得順。」

女子組方面，彭郁榛靠著犀利切入與穩定三分火力，成功克服身材劣勢，拿下勝利，她表示：「這是我第一次參加一對一比賽，雖然我的身高不高，但我告訴自己不要畏懼對手、不要放棄每一次的進攻和防守。很多人覺得身高是劣勢，但我相信只要有速度跟判斷，一樣能打得很自在。這次比賽讓我更認識自己，也想再變得更強。」

兩位THE ONE 台北站冠軍將於8月3日前往北京，與其他頂尖選手共同角逐前往紐約「THE ONE」總決賽的夢幻門票。

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