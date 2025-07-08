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棒球》曾是台灣隊教練！南港高工教頭遭爆把家長當提款機 違法收費6萬元

2025/07/08 14:28

南港高工。（資料照）南港高工。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕根據《壹蘋新聞網》報導，台北市立南港高工棒球隊新任總教練蘇瑋傑遭家長檢舉違法收費。家長爆料指出，蘇瑋傑自今年4月上任以來，透過球隊後援會向家長收取每月2萬至2萬5千元不等的「教練薪資」，三個月合計至少6萬元，且明目張膽公開列帳，引發家長不滿。

報導指出，蘇瑋傑為學校正式編制的教職員，已經有政府給薪，不該私下向家長收錢，而且未經教育局核准、亦無正式合約，疑似違反《公務員服務法》、《教師法》，甚至可能觸犯《貪污治罪條例》。

家長也批評，蘇瑋傑執教球隊後，在玉山盃、教育盃接連敗給大理高中、陽明高中等市內隊伍，6戰皆墨，僅勝過瀕臨解散的強恕高中，質疑蘇教練帶隊能力。

報導也提到，有學生與家長質疑收費合法性，卻遭校方冷處理，甚至體育組曾讓蘇教練「自選學生」調查反映問題，處理方式引發更多爭議。

對於私下向家長收費一事，蘇瑋傑回應，相關教練費用是由後援會處理，他本人「只是配合」，強調「費用多少不是我說的，也不是我決定的，每個學生收多少也與我無關」。他表示，後援會會長曾向他說明，是基於平日課後、假日等練球時間以外，再給予他津貼補貼，並非薪資性質，並稱「帶練球時間以外學生的加強有津貼」。

蘇瑋傑在2008年當過兄弟二軍借將，有過3場出賽，退役後在基層棒球執教，也曾擔任台灣青少棒代表隊教練，帶隊打過小馬聯盟小馬級世界青少棒錦標賽。

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