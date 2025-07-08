電競》CFO英雄聯盟季中邀請賽無緣4強 但實力獲對手認可

來自台灣的中信飛牡蠣戰隊（CFO）今天在2025英雄聯盟季中邀請賽（MSI），以1：3敗給中國第一種子AL，無緣晉級4強。（取自中信飛牡蠣 CTBC Flying Oyster臉書）

〔記者吳孟儒／台北報導〕來自台灣的中信飛牡蠣戰隊（CFO）今天在2025英雄聯盟季中邀請賽（MSI），以1：3敗給中國第一種子AL，無緣晉級4強，但精彩表現驚艷外界，實力也獲得對手認可。

CFO在今年LCP賽區第二賽段拿下冠軍，以第一種子身分晉級MSI季中錦標賽，面對南韓、歐洲賽區的隊伍都有精彩表現，其中在首場賽事將南韓LCK賽區第二種子、去年世界冠軍T1，雖以2：3落敗，但精彩表現獲得盛讚，而對上面對歐洲第一種子MKOI以3：1勝出，是台港澳隊伍繼2012年10月14日台北暗殺星（TPA）奪冠以來，相隔12年又266天，再次於國際賽的BO5擊敗四大賽區（LCK、LPL、LEC、LTA）的對手。

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今天面對來自中國的AL戰隊，CFO也有亮眼表現，包括在第2局在經濟落後7000塊還能打出強勢反擊，第3局更有Doggo（邱梓銓）上演伊澤瑞爾四連殺美技，惜第4局沒能上演逆轉，最終以1：3落敗，無緣晉級4強。

談起今天對上AL戰隊，上路選手Driver（沈宗樺）表示，其實在終結比賽時的決策應該要更明確，很多時候沒好好把握機會，而對於自己的表現，「我會給自己50分，算是差強人意，不會說很爛，但自己看下來，蠻多地方可以做更好。」對於CFO這次在MSI的表現，Driver表示：「感覺各賽區的差距在縮小，以後不會有一眼就看出來輸贏的對決，每個戰隊的對決都有機會，我們往後會更有經驗。」

輔助選手Kaiwing（凌啟榮）也很開心獲得AL戰隊認可，代表CFO很有競爭力，而他們接下來將前進沙烏地阿拉伯參加電競世界盃，他表示，會努力在這場比賽打出更好表現。

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