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《巾幗羽英盃》公益賽7/13登場 奧運金牌李洋現身、簽限量帽義賣助弱勢

2025/07/08 15:57

首屆《巾幗羽英盃》將於7月13日在新北市汐止區奧森羽球學院登場，奧運金牌選手李洋將擔任開球大使。（主辦單位提供）首屆《巾幗羽英盃》將於7月13日在新北市汐止區奧森羽球學院登場，奧運金牌選手李洋將擔任開球大使。（主辦單位提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕JCI汐科國際青年商會長宋昀哲、活動總召張瑞軒共同舉辦首屆《巾幗羽英盃》公益羽球賽，賽事將於13日上午9時30分至下午5時30分，在新北市汐止區「奧森羽球學院」登場，現場將邀請奧運金牌國手李洋擔任開球大使。此次賽事即日起至10日開放線上報名（https://reurl.cc/ko5X4b），人數限額200名，每人均收1千元報名費，完賽前三名除可拿獎金外，所有選手更可獲市值5千元參賽好禮。

張瑞軒表示，此次活動邀請李洋擔任開球大使，並於現場分享其參與公益的初衷與推動體育教育的理念。現場也將安排「李洋親簽帽」限量義賣活動，每頂一萬元，限量10頂，此次活動所募集的善款與物資，將捐助基隆市基隆高中、台北市百齡高中、新北市頭前國中、宜蘭縣五結國中等校，協助弱勢學生獲得更多教育資源。

張瑞軒說明，此次賽事分為女單、混雙、男雙三大組別，限額200人參賽，獎項總價值突破百萬元。各組第一名將獲得1萬元、第二名6千元與第三名3千元獎金，此外，所有完賽選手皆可獲得市值5千元的參賽好禮。

張瑞軒指出，透過一場結合愛與競技的羽毛球賽事，凝聚青年熱忱、展現女力精神，並發揮企業社會責任，將資源送進校園，為弱勢學子點燃希望。更多活動訊息可至IG官網查詢（https://www.instagram.com/jcitw_sike/）。

李洋親簽限量愛心帽義賣，每頂售價新台幣一萬元，將全數捐贈予受助學校學生。（主辦單位提供）李洋親簽限量愛心帽義賣，每頂售價新台幣一萬元，將全數捐贈予受助學校學生。（主辦單位提供）

奧運金牌選手李洋。（資料照，記者王藝菘攝）奧運金牌選手李洋。（資料照，記者王藝菘攝）

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