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道奇3000K名投克蕭先發出戰釀酒人 今日賽事預告與轉播

2025/07/09 06:31

克蕭。（資料照，美聯社）克蕭。（資料照，美聯社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

大聯盟今日有4場賽事轉播，其中道奇將推派前一場達成生涯3000次三振里程碑的37歲名投克蕭（Clayton Kershaw）將掛帥先發面對釀酒人，喜愛MLB的球迷朋友千萬不能錯過！

中華職棒今日同樣兩地開打，在洲際主場的兄弟派出李博登掛帥，而作客的統一獅則由本土左投林詔恩先發；今天在新莊作戰的富邦將繼續迎戰味全，分別推派黃保羅與伍鐸率先迎敵，歡迎各隊的球迷一同關注轉播！

日本職棒今日有2場比賽轉播，分別由中日龍迎戰讀賣巨人，以及日本火腿對上千葉羅德，日職的球迷們也請務必鎖定！

此外，WTT大滿貫賽、東亞盃足球賽、世俱盃以及溫網在今天都有轉播，歡迎喜愛各個運動項目的球迷一起收看轉播，為自己喜愛的球隊加油！

MLB

06:35 光芒@老虎 愛爾達體育2台

07:30 道奇@釀酒人 緯來體育、愛爾達體育1台

09:35 響尾蛇@教士 愛爾達體育2台

10:30 水手@洋基 愛爾達體育1台（D-LIVE）

中華職棒

18:30 味全@富邦 MOMOTV、愛爾達體育3台（18:20）

18:30 統一@兄弟 緯來體育、緯來精采

日本職棒

16:57 中日@巨人 DAZN1、DAZN3

16:57 火腿@羅德 DAZN2

WTT大滿貫賽 美國站

09:00 混雙16強/單打32強 （下）

03:30（7/10） 單打32強/帕拉單打決賽

轉播：愛爾達體育3台

東亞盃足球錦標賽

15:20 女子組第1輪 日本@台灣 愛爾達體育2台

FIFA 俱樂部世界盃

02:47（7/10）四強賽 DAZN2

溫布頓網球錦標賽 八強

第一球場 愛爾達體育2台（19:55）、MOMOTV（22:00）

中央球場 博斯運動1台（19:30）、愛爾達體育1台（20:25）

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