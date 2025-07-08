晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 桌球

WTT大滿貫》7人參賽4人慘遭一輪遊 中國男單遭重創上熱搜

2025/07/08 16:38

中國名將林高遠首輪遭西班牙的羅伯斯逆轉。（取自WTT官網）中國名將林高遠首輪遭西班牙的羅伯斯逆轉。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名17的中國名將林高遠，今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單首輪，在局數2:0領先下連丟3局，遭西班牙選手羅伯斯逆轉；另一名中國好手周啟豪首輪也以0:3遭「非洲天王」阿魯納橫掃。這次中國隊派出7名男子選手有4人慘遭一輪遊，只有世界排名前兩名的林詩棟、王楚欽和向鵬闖進32強，災情慘重，還因此上了微博熱搜。

今年國際賽表現低迷的林高遠，首輪迎戰世界排名61的羅伯斯，前兩局順利以11:9、11:7拿下，不料第3局起卻遭遇亂流，以10:12、8:11、4:11連丟3局。世界排名37的周啟豪也以9:11、8:11、7:11不敵世界排名23的阿魯納，繼2022年度杜哈球星挑戰賽之後，吞下對戰2連敗。

中國隊積極培養的20歲新星陳垣宇，首輪也以1:3敗給世界排名46的英國名將皮契福德；世界排名第5的梁靖崑則在局數2:1領先下，2:3遭從資格賽晉級的法國新秀巴德特逆轉，爆出開賽以來最大冷門。

世界排名第10的向鵬首輪以3:1擊退葡萄牙的傑拉度，32強將遭遇從資格賽晉級的印度黑馬賈納納塞卡倫，不過，壞消息是，向鵬若能挺進16強可能碰到台灣一哥林昀儒，向鵬過去和小林交手3次還沒贏過，且總共只拿下1局，堪稱是剋星。

周啟豪在男單首輪不敵奈及利亞名將阿魯納。（取自WTT官網）周啟豪在男單首輪不敵奈及利亞名將阿魯納。（取自WTT官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中