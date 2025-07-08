WTT大滿貫》7人參賽4人慘遭一輪遊 中國男單遭重創上熱搜

中國名將林高遠首輪遭西班牙的羅伯斯逆轉。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名17的中國名將林高遠，今天在2025年WTT美國大滿貫賽男單首輪，在局數2:0領先下連丟3局，遭西班牙選手羅伯斯逆轉；另一名中國好手周啟豪首輪也以0:3遭「非洲天王」阿魯納橫掃。這次中國隊派出7名男子選手有4人慘遭一輪遊，只有世界排名前兩名的林詩棟、王楚欽和向鵬闖進32強，災情慘重，還因此上了微博熱搜。

今年國際賽表現低迷的林高遠，首輪迎戰世界排名61的羅伯斯，前兩局順利以11:9、11:7拿下，不料第3局起卻遭遇亂流，以10:12、8:11、4:11連丟3局。世界排名37的周啟豪也以9:11、8:11、7:11不敵世界排名23的阿魯納，繼2022年度杜哈球星挑戰賽之後，吞下對戰2連敗。

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中國隊積極培養的20歲新星陳垣宇，首輪也以1:3敗給世界排名46的英國名將皮契福德；世界排名第5的梁靖崑則在局數2:1領先下，2:3遭從資格賽晉級的法國新秀巴德特逆轉，爆出開賽以來最大冷門。

世界排名第10的向鵬首輪以3:1擊退葡萄牙的傑拉度，32強將遭遇從資格賽晉級的印度黑馬賈納納塞卡倫，不過，壞消息是，向鵬若能挺進16強可能碰到台灣一哥林昀儒，向鵬過去和小林交手3次還沒贏過，且總共只拿下1局，堪稱是剋星。

周啟豪在男單首輪不敵奈及利亞名將阿魯納。（取自WTT官網）

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