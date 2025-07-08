日職》孫易磊二軍先發5局6K失3分 飆速152公里無關勝敗

孫易磊。（資料照，西日本新聞提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿「台灣至寶」孫易磊今在二軍登板，對戰羅德主投5局挨轟失3分，另外飆出6次三振最快球速達152公里，無關勝敗，日本火腿終場以7：11輸球。

孫易磊本季升格支配下選手，在一軍已登板7場，摘下1次救援成功、4次中繼成功，防禦率2.57，6月11日遭抹消登錄後，目前在二軍出賽。日職日前也正式通過火腿隊所提出的申請，孫易磊將有機會角逐今年日職新人王。

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孫易磊今在二軍掛帥先發，首局投出三上三下，但在2局上被羅德二軍捕手松川虎生敲出左外野3分砲掉分，讓對手以3：3扳平戰局，所幸他及時回穩，3局上雖然一上來就被愛斗敲安，但神牽制讓其出局，之後更化解一二壘有人的失分危機。

孫易磊今日先發5局退場，用球數74球，被敲3安包含1轟，失掉3分，猛飆6次三振，投出3次四壞球保送，最快球速達151公里，賽後防禦率為2.15。

孫易磊原本是勝投候選人，火腿更在6局下再添2分，未料羅德上演絕地大反攻，7局上單局灌進5分大局逆轉，包括高部瑛斗的右外野追平2分砲，讓孫易磊的勝投飛了，洋砲馬丁（Leonys Martín）第8局也補上一發左外野3分彈，羅德二軍終場就以11：7勝出。

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