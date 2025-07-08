棒球》遭爆違法收費 南港高工教頭向本報澄清始末：「都是不實指控！」

南港高工。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕37歲的南港高工棒球隊總教練蘇瑋傑，今天遭媒體爆料透過球隊後援會向球員家長違法收費，且因他曾擔任U15台灣隊教練的身分而受到高度注目，而在新聞從早上11點刊出後持續延燒，他也在近下午4點時接受本報訪問，表示這一切都已跟校方說明清楚，「報導內容都是不實指控，我完全沒有經手任何錢，是由後援會自發性給予我們三個教練的補貼，金額多少也都由後援會決定。」

蘇瑋傑從2010年以來就在基層棒球擔任教職，並於2016和2018年入選小馬聯盟小馬級世界青少棒台灣隊教練團，也是去年U15世界盃台灣隊的教練團成員，在去年9月結束U15任務後，他就以外聘教練身分加入南港高工棒球隊，今年考取代理專任教練後，4月1日正式接下總教練，如今卻因不具名家長向媒體爆料而登上新聞版面。

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身為學校編制內職員，蘇瑋傑每月有固定的總教練薪資，但對於爆料中提到他從4到6月透過後援會違法向家長收取每月2萬至2萬5千元不等的教練薪資，他則嚴正表示是「不實指控」，「那是由後援會達成共識，每月發給教練在公部門時間以外的津貼，包括六日或是課後還需要額外的練習，金額是由後援會所訂，含我在內的3名教練都有，並非我們去向後援會要的。」

蘇瑋傑強調，「我沒有經手任何錢，這些津貼是由後援會的會計撥款給我們3位教練」，他也指出爆料中所附的群組截圖，也並非目前南港高工棒球隊在使用的群組，「那是舊群組，我並沒有在裡面，目前的新群組，只有我用來公告球隊事情時使用，並沒有張貼任何球隊支出明細。」

對於捲入不實指控，蘇瑋傑也很無奈地說，「我每天就是看好球隊，讓小朋友可以好好比賽。」

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