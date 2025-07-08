瓊斯盃》「終於選到我了！」李家慷首披國家隊戰袍有期待

李家慷。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕桃園領航猿李家慷這季囊括PLG年度4大獎項打出生涯年，但起初瓊斯盃國家隊名單公布時他卻未入選，不少球迷也認為他是最大遺珠，上週獲得通知遞補進入瓊斯盃台灣白隊名單，李家慷內心相當激動也很開心，直呼「終於選到我了！」

李家慷這季囊括年度進步獎、年度最佳第六人、年度第一隊和年度防守第一隊，打出亮眼賽季，也幫助領航猿奪冠。不過，日前瓊斯盃名單公布，他卻未能入選，被球迷視為最大遺珠，他說：「原本覺得應該會有機會入選白隊，但等到後來都沒有，真的有點失望，但也很快調整好自己，覺得可能是我還不夠好。」

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李家慷笑說，本來已經訂好機票想說可以出國休息一下，但上週獲得通知入選，只好把機票改期，「得知獲選時很開心也很驚喜，雖然瓊斯盃不像亞洲盃是正式國際賽，但一樣是肯定。」他希望能在瓊斯盃好好表現，爭取接下來參與亞洲盃的機會。

這個賽季隨著領航猿打了東超、BCL等國際賽，李家慷認為，收穫很多，包含臨場反應、該怎麼用最快速度調整自己等，這次加入台灣白隊，他說：「目標做好自己，把自己調整到最好的狀態，無論是入選藍隊或白隊都是努力打好比賽，達到自己跟教練的期許。」

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