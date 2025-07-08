晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》超越教練老爸成就！美國左手重砲謝爾頓逆轉首闖8強

2025/07/08 17:45

美國「左手重砲」謝爾頓。（法新社）美國「左手重砲」謝爾頓。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「左手重砲」謝爾頓（Ben Shelton）歷經4盤激戰，3：6、6：1、7：6（7：1）、7：5大逆轉義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），美國第10種子也超越坐在1號球場團隊包廂的教練爸爸老謝爾頓（Bryan Shelton），職業生涯首闖溫布頓網球錦標賽男單8強。

現年59歲的老謝爾頓，過去也是職業網球好手，1994年溫網男單打進16強，當時歷經5盤大戰才惜敗給瑞典對手伯格斯特羅姆（Christian Bergstrom），正是生涯四大賽最佳戰績，如今31年後，場邊親睹兒子在全英草地俱樂部突破自己巔峰成就，為人父的驕傲寫滿臉上。22歲的謝爾頓傳承接棒更上層樓，賽後不忘把功勞歸於父親，「他在某種程度上，啟發了我在草地的打球、移位等許多技巧，我也經常會想把發球上網這種復古的網球風格結合起來。」

謝爾頓已在2023年美國公開賽、2025年澳洲公開賽挺進4強，如今期許草地大滿貫也能跟進，他即將強碰義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）， 「這勢必艱難，每當我需要關鍵分時，他都會打出精彩回擊，反之亦然，但這很有趣。我對自己前場比賽的表現很滿意，感覺那是我最佳網球演出，也是本屆賽事亟需的，確實給予我極大信心。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中