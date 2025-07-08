溫網》超越教練老爸成就！美國左手重砲謝爾頓逆轉首闖8強

美國「左手重砲」謝爾頓。（法新社）

張浩群／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕「左手重砲」謝爾頓（Ben Shelton）歷經4盤激戰，3：6、6：1、7：6（7：1）、7：5大逆轉義大利好手索內戈（Lorenzo Sonego），美國第10種子也超越坐在1號球場團隊包廂的教練爸爸老謝爾頓（Bryan Shelton），職業生涯首闖溫布頓網球錦標賽男單8強。

現年59歲的老謝爾頓，過去也是職業網球好手，1994年溫網男單打進16強，當時歷經5盤大戰才惜敗給瑞典對手伯格斯特羅姆（Christian Bergstrom），正是生涯四大賽最佳戰績，如今31年後，場邊親睹兒子在全英草地俱樂部突破自己巔峰成就，為人父的驕傲寫滿臉上。22歲的謝爾頓傳承接棒更上層樓，賽後不忘把功勞歸於父親，「他在某種程度上，啟發了我在草地的打球、移位等許多技巧，我也經常會想把發球上網這種復古的網球風格結合起來。」

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謝爾頓已在2023年美國公開賽、2025年澳洲公開賽挺進4強，如今期許草地大滿貫也能跟進，他即將強碰義大利世界球王辛納（Jannik Sinner）， 「這勢必艱難，每當我需要關鍵分時，他都會打出精彩回擊，反之亦然，但這很有趣。我對自己前場比賽的表現很滿意，感覺那是我最佳網球演出，也是本屆賽事亟需的，確實給予我極大信心。」

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