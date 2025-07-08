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TPBL》中信新莊特色分行盛大開幕 融合特攻元素打造友善無障礙據點

2025/07/08 17:49

中國信託新莊分行開幕剪綵儀式。（中信提供）中國信託新莊分行開幕剪綵儀式。（中信提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕中國信託銀行今日（8日）舉行「中國信託新莊特色分行」開幕儀式，嶄新據點融合在地特色與運動活力，不僅結合「新北中信特攻籃球隊」主場元素，更攜手鄰近的「台灣盲人重建院」，打造無障礙、友善共融的金融空間，落實「We are family」的品牌精神，成為金融服務創新與多元包容的示範據點。

中國信託新莊分行位於新莊體育館附近，空間設計靈感源自中信特攻主場，以「特攻基地」為主軸，將球隊元素與冠軍榮耀注入建築外觀及三層樓的空間中。包含外觀「凱旋門」設計、外牆整體包裝並融入吉祥物「Thunder 桑德」圖像；一樓入口的「勝利意象區」以2022-23賽季冠軍視覺，結合如拋彩帶般的燈光設計打造歡慶氛圍；二樓則仿造「球員休息室」與「戰情室」，設置戰術板、球員椅與球員視覺牆；三樓則展示全隊簽名球衣、冠軍獎盃與冠軍戒指，並設有「特攻小球場」與直播大螢幕，完整呈現中信特攻主場的熱血精神。全館以黃與藏青兩大隊色貫穿空間設計，顧客一走進分行就能感受運動與金融完美結合的創新氛圍，讓日常金融服務也能熱血沸騰！

為打造友善無障礙金融據點，中國信託新莊分行導入多項無障礙友善設施，入口設有斜坡道與異材質地面辨識系統，語音導引及浮凸導覽圖等位置指引，ATM全機種皆增設視／聽障指引功能，包含點字服務及耳機語音導覽，更設有無障礙櫃台，除輪椅借用服務外，更提供手語翻譯服務預約與平板互動溝通系統，不僅減少紙張浪費，提升效率同時保護客戶隱私，實踐無障礙金融理念。

鄰近中國信託新莊分行的「台灣盲人重建院」，主要從事盲人職業重建訓練和福利工作，雙方長期攜手合作，分行不僅於弱勢客戶來行辦理業務時加以輔助，更配合重建院指導學生關於金融的使用及知識，落實金融平權、貼近多元客群的日常需求。金融服務不只關於數字，更是人與人之間的交流，透過與在地的深度連結，打造既充滿熱血又兼具溫度的金融空間，讓每一位客戶都能在這裡享受家的感覺，感受「中信大家庭」的溫暖與用心。

「特攻無礙助攻、金融友善同行」今日開幕活動由中信育樂董事長－陳國恩親自領軍，中國信託個金執行長－楊淑惠，同時身兼中信特攻領隊，率領特攻隊長－林韋翰，及曾文鼎、謝亞軒、魏嘉豪等四位球星共襄盛舉，球員們除了前期投入宣傳影片拍攝，更參與開幕剪綵儀式，宣告友善金融及運動活力並融的新莊特色分行正式啟用。中國信託新莊分行不只是銀行，也是中信特攻的另一個主場。

中國信託個金執行長楊淑惠代表銀行及球隊，非常歡迎球迷前來中國信託新莊分行參觀：「除了金融服務之外，這裡也是球迷們的打卡景點，實際的冠軍獎盃、球員個人獎盃、實戰球衣球鞋等，歡迎來拍照、參觀，而且新莊分行離新莊體育館很近，結束後可以再去看球、為中信特攻加油！」另外執行長也透露，中信育樂旗下電競戰隊－中信飛牡蠣也表示想要有像新莊分行般的電競特色分行，已規劃執行中，敬請期待！

中國信託新莊分行一樓勝利意象區。（中信提供）中國信託新莊分行一樓勝利意象區。（中信提供）

中國信託新莊分行二樓服務櫃檯。（中信提供）中國信託新莊分行二樓服務櫃檯。（中信提供）

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