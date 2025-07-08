瓊斯盃》高柏鎧有傷出賽恐有變數 台灣藍補進阿拉薩

阿拉薩。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃男籃名單今天藍、白兩隊出現異動，藍隊方面，高雄海神胡瓏貿和福爾摩沙夢想家馬建豪都因傷退出，因而補進阿拉薩、藍少甫和韓杰諭。籃協副秘書長張承中今天透露，由於高柏鎧左小腿骨有瘀傷情況，才會找了阿拉薩來遞補，也順便觀察他的狀況，有利於之後歸化考量。

台灣藍、白兩隊名單皆有異動，藍隊的馬建豪、胡瓏貿因傷退訓，改由阿拉薩、韓杰諭以及白隊藍少甫遞補；白隊方面，邱子軒和蘇文儒都因傷退訓，藍少甫遞補藍隊，改由李家慷、徐堂琪以及曾信武入列。

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對於阿拉薩這次進入藍隊，張承中表示，由於高柏鎧左小腿瘀傷，目前狀況不明朗，「我們最終目標還是要為亞洲盃做準備，假如他這次瓊斯盃休兵，需要有別的大個子能補上。屆時瓊斯盃可能是高柏鎧上陣，但也可能阿拉薩，主要得看高柏鎧的狀況。」張承中提到，高柏鎧本人很有意願出賽，但礙於傷勢還有考量到之後的亞洲盃，能否出賽還得觀察。

至於阿拉薩是否有機會成為歸化人選？張承中表示，得看阿拉薩的意願，還有他和團隊配合的情況。針對阿拉薩訓練狀況，主帥圖齊表示，他是很好的球員，但剛來到這個新環境，還得要一點時間適應，相信經過一些時間搭配會更好。

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