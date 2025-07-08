晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

瓊斯盃》高柏鎧有傷出賽恐有變數 台灣藍補進阿拉薩

2025/07/08 18:16

阿拉薩。（記者廖振輝攝）阿拉薩。（記者廖振輝攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕瓊斯盃男籃名單今天藍、白兩隊出現異動，藍隊方面，高雄海神胡瓏貿和福爾摩沙夢想家馬建豪都因傷退出，因而補進阿拉薩、藍少甫和韓杰諭。籃協副秘書長張承中今天透露，由於高柏鎧左小腿骨有瘀傷情況，才會找了阿拉薩來遞補，也順便觀察他的狀況，有利於之後歸化考量。

台灣藍、白兩隊名單皆有異動，藍隊的馬建豪、胡瓏貿因傷退訓，改由阿拉薩、韓杰諭以及白隊藍少甫遞補；白隊方面，邱子軒和蘇文儒都因傷退訓，藍少甫遞補藍隊，改由李家慷、徐堂琪以及曾信武入列。

對於阿拉薩這次進入藍隊，張承中表示，由於高柏鎧左小腿瘀傷，目前狀況不明朗，「我們最終目標還是要為亞洲盃做準備，假如他這次瓊斯盃休兵，需要有別的大個子能補上。屆時瓊斯盃可能是高柏鎧上陣，但也可能阿拉薩，主要得看高柏鎧的狀況。」張承中提到，高柏鎧本人很有意願出賽，但礙於傷勢還有考量到之後的亞洲盃，能否出賽還得觀察。

至於阿拉薩是否有機會成為歸化人選？張承中表示，得看阿拉薩的意願，還有他和團隊配合的情況。針對阿拉薩訓練狀況，主帥圖齊表示，他是很好的球員，但剛來到這個新環境，還得要一點時間適應，相信經過一些時間搭配會更好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中