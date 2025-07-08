羽球》奧運鍍銅、年終賽奪亞軍 日本「最美女雙」拋出拆夥震撼彈

志田千陽／松山奈未在去年巴黎奧運勇奪羽球女雙銅牌。（資料照，取自IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年在巴黎奧運攜手鍍銅的日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未，今天拋出拆夥震撼彈，宣布將在8月世錦賽之後分道揚鑣，志田千陽未來會與五十嵐有紗搭檔出戰女雙。

目前世界排名第2的志田千陽／松山奈未，兩人已經合作14年，從2014年青少年集訓開始結緣，經由日韓交流賽結識，首次國際賽便奪冠。志田千陽／松山奈未去年在巴黎奧運攜手鍍銅，年末奪下年終賽亞軍，本季已斬獲全英公開賽冠軍，亞錦賽則摘下銀牌。兩人今天召開記者會，宣布將在8月世錦賽之後拆夥。

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志田千陽／松山奈未選擇在世界頂尖競爭的巴黎世界錦標賽作為最後的舞台。志田坦言，奧運結束後，心裡總覺得不甘心，一直抱持著想成為世界第一的願望，關於解散搭檔的決定，雖讓人驚訝，但背後是經過多次深入討論後的結果。松山則是表示，自己把人生都投注在巴黎奧運，做了能做到的最大努力，但結果只是銅牌，心中既有遺憾也有某種程度的接受。她坦言「無法再想像自己能變得更強大」。

志田千陽未來將與五十嵐有紗組成新搭檔，當自己看到她的速度感與關鍵時刻的韌性，認為她非常有潛力，目標依舊是成為世界第一。松山也表明繼續打球的意願，雖然曾多次考慮退休，但還是愛羽球，想再挑戰自己。

志田千陽／松山奈未的國內最後一戰是7月的日本公開賽，而作為志松組合最後一場比賽的世界錦標賽，她們齊聲表示，想用冠軍的最佳成績畫下句點。雖然最美女雙將各奔前程，兩人心中仍懷抱11年的珍貴回憶，志田與松山將展翅飛向各自的未來。

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