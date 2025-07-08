晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 羽球

羽球》奧運鍍銅、年終賽奪亞軍 日本「最美女雙」拋出拆夥震撼彈

2025/07/08 19:06

志田千陽／松山奈未在去年巴黎奧運勇奪羽球女雙銅牌。（資料照，取自IG）志田千陽／松山奈未在去年巴黎奧運勇奪羽球女雙銅牌。（資料照，取自IG）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年在巴黎奧運攜手鍍銅的日本「最美女雙」志田千陽／松山奈未，今天拋出拆夥震撼彈，宣布將在8月世錦賽之後分道揚鑣，志田千陽未來會與五十嵐有紗搭檔出戰女雙。

目前世界排名第2的志田千陽／松山奈未，兩人已經合作14年，從2014年青少年集訓開始結緣，經由日韓交流賽結識，首次國際賽便奪冠。志田千陽／松山奈未去年在巴黎奧運攜手鍍銅，年末奪下年終賽亞軍，本季已斬獲全英公開賽冠軍，亞錦賽則摘下銀牌。兩人今天召開記者會，宣布將在8月世錦賽之後拆夥。

志田千陽／松山奈未選擇在世界頂尖競爭的巴黎世界錦標賽作為最後的舞台。志田坦言，奧運結束後，心裡總覺得不甘心，一直抱持著想成為世界第一的願望，關於解散搭檔的決定，雖讓人驚訝，但背後是經過多次深入討論後的結果。松山則是表示，自己把人生都投注在巴黎奧運，做了能做到的最大努力，但結果只是銅牌，心中既有遺憾也有某種程度的接受。她坦言「無法再想像自己能變得更強大」。

志田千陽未來將與五十嵐有紗組成新搭檔，當自己看到她的速度感與關鍵時刻的韌性，認為她非常有潛力，目標依舊是成為世界第一。松山也表明繼續打球的意願，雖然曾多次考慮退休，但還是愛羽球，想再挑戰自己。

志田千陽／松山奈未的國內最後一戰是7月的日本公開賽，而作為志松組合最後一場比賽的世界錦標賽，她們齊聲表示，想用冠軍的最佳成績畫下句點。雖然最美女雙將各奔前程，兩人心中仍懷抱11年的珍貴回憶，志田與松山將展翅飛向各自的未來。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中