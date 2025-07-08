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中職》不是雙安就是無安打 曾頌恩要更穩定

2025/07/08 18:38

曾頌恩。（資料照，記者李惠洲攝）曾頌恩。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者吳清正／台中報導〕中信兄弟「魚住」曾頌恩上週六對台鋼雄鷹4打數2安打，終止連續4場、9打數無安打。曾頌恩6月初從傷兵名單復出後，單場不是雙安就是無安打，曾頌恩希望能夠更穩定輸出，同時找回消失的長打火力。

曾頌恩4月15日起曾連續5場安打，期間打擊率高達0.381，但是狀況正好的時候拉傷大腿，4月底下二軍，6月8日重返一軍，首戰就敲出雙安打，但是之後連3場無安打，6月18日再打出2支安打，接著又連4場無安打。

曾頌恩表示，沒有注意到重返一軍後不是雙安就是無安打，但是狀況的確沒有很穩定，去年固定出賽比較好調整，今年受傷後，因為其它外野手表現都很好，自己不再固定先發，心情上有點急著想要有好表現，反而影響穩定性，現在的課題是調適心理，不論是代打或輪流先發，在球隊需要的時候，把自己準備好。

曾頌恩去年打出生涯新高的10支全壘打，今年卻還掛零，去年0.441的長打率，今年驟降到0.276，比上壘率0.289還低。曾頌恩表示，今年不但還沒有開轟，飛越外野手的深遠安打也不多，自己算是有力量的打者，長打消失就表示打中球心的比率很低，必須加強確實擊球。

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