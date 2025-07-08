中職》生涯第二次到七月才首次先發 林孝程：緊張到沒吃飯

林孝程。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍外野手林孝程今年春訓狀況不佳，直到6月28日才首次升上一軍，7月6日才獲得本季第1場先發，是他繼2021年菜鳥年後第二次到七月才首次在一軍先發，他透露，當天賽前緊張到沒吃飯就上場，比賽中還出現貧血狀況。

林孝程生涯首次出賽是2021年7月13日，也是生涯首次先發，單季最多出賽是2023年101場，今年公辦熱身賽打擊率0.125是近三年最差，開季從二軍出發，他表示，前幾年在熱身賽的狀況都不錯，今年從熱身賽開始，打擊狀況就不是很好，但只能用正面心態看待，努力把狀況調整回來。

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林孝程指出，以前就算有些小傷痛，狀況反而還不錯，今年身體比較正常，卻從春訓就很不順利，加上球隊用大合約簽下的陳子豪、朱育賢與去年第一輪指名曾聖安都能守外野，他的空間一定被壓縮，「有競爭是好事，代表球隊有在流動，職業運動就是這樣，誰狀況好就誰上場。」

林孝程回一軍後經過4場替補上場，上週日終於獲得先發機會，他透露，賽前突然非常緊張，有種很陌生的感覺，很像菜鳥年的第一場比賽，「賽前我緊張到沒有吃飯，比賽中覺得有點貧血，趕緊吃巧克力補充，打總冠軍賽都還沒有那麼緊張。」

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