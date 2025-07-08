晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》生涯第二次到七月才首次先發 林孝程：緊張到沒吃飯

2025/07/08 18:51

林孝程。（記者林正堃攝）林孝程。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕味全龍外野手林孝程今年春訓狀況不佳，直到6月28日才首次升上一軍，7月6日才獲得本季第1場先發，是他繼2021年菜鳥年後第二次到七月才首次在一軍先發，他透露，當天賽前緊張到沒吃飯就上場，比賽中還出現貧血狀況。

林孝程生涯首次出賽是2021年7月13日，也是生涯首次先發，單季最多出賽是2023年101場，今年公辦熱身賽打擊率0.125是近三年最差，開季從二軍出發，他表示，前幾年在熱身賽的狀況都不錯，今年從熱身賽開始，打擊狀況就不是很好，但只能用正面心態看待，努力把狀況調整回來。

林孝程指出，以前就算有些小傷痛，狀況反而還不錯，今年身體比較正常，卻從春訓就很不順利，加上球隊用大合約簽下的陳子豪、朱育賢與去年第一輪指名曾聖安都能守外野，他的空間一定被壓縮，「有競爭是好事，代表球隊有在流動，職業運動就是這樣，誰狀況好就誰上場。」

林孝程回一軍後經過4場替補上場，上週日終於獲得先發機會，他透露，賽前突然非常緊張，有種很陌生的感覺，很像菜鳥年的第一場比賽，「賽前我緊張到沒有吃飯，比賽中覺得有點貧血，趕緊吃巧克力補充，打總冠軍賽都還沒有那麼緊張。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中