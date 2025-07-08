MLB》大腿拉傷缺陣至今 紅襪明星三壘柏格曼曝最快本週回歸

柏格曼。（資料照，美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）因傷缺席，至今仍尚未出賽，不過他在受訪時表示，自己有望能跳過小聯盟復健賽，並在明星週前歸隊。

柏格曼休賽季以3年1.2億美元（約34.9億新台幣）轉隊紅襪，出賽51場繳出.299/.385/.553的打擊三圍，外帶11發全壘打與35分打點，然而他在美國時間5月23日的比賽中，因右大腿股四頭肌緊繃提前退場，一路缺陣至今。

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不過柏格曼在今日賽後傳來好消息，表示他有機會能在這周結束前回到賽場，且不需經過小聯盟的復健賽，「我很快就能再回到場上，不是在這周尾聲，就是在明星賽周後的首場比賽，但我比較希望是這個禮拜就能回來。」

不過即便如此，柏格曼坦言最終定案仍會和醫療與訓練團隊討論後才會決定，「我們還是需要和團隊討論，我們明天就會開會，但我覺得我已經可以並準備上場比賽了。」

明星賽完整名單在昨日公布，柏格曼再度以三壘手身分入選，也是他生涯第3度獲得此榮耀，但他表示，自己沒有太大的機會能參賽，並坦言想要利用這段空檔休息，來為下半賽季做準備，「我所需要做的是希望能在這周的最後上場比賽，並用明星周的休息時間繼續鍛鍊腿部，以確保我們能繼續往正確的方向進步。」

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