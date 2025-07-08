日職》石破天驚滿貫砲達陣生涯百轟！近藤健介率軟銀退歐力士

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日作客迎戰歐力士的軟銀，靠著當家MVP球星近藤健介敲出滿貫全壘打之下，率領軟銀以9：1擊敗對手，收下近期的3連勝，同時這發全壘打也幫助近藤健介達成個人生涯百轟的里程碑。

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軟銀在3局上半發動攻勢，兩出局的情況下攻佔滿壘，此時輪到扛四番的近藤健介，他相中歐力士洋投埃斯皮諾薩（Anderson Espinoza）的彈指曲球，一棒轟出右外野大牆外，本季第3發全壘打就是滿貫砲，並達成職業生涯的第100支全壘打。

雖然下個半局，歐力士也靠著中川圭太的陽春砲拉近分差，但在5局上半，軟銀再度迎來滿壘局面，這時洋砲道恩斯（Jeter Downs）跳了出來，敲出左半邊清壘的二壘安打，另外緊隨其後的海野隆司也馬上補刀敲安，單局再灌進4分。

8局上半，本場敲出滿貫全壘打的近藤健介再度跳了出來，在一二壘有人時敲出適時安打再添1分，終場團隊一共敲出10支安打攻下9分擊退歐力士。

投手部分，軟銀先發投手有原航平用102球完成7局，被打出7支安打僅失1分，送出1次三振與1次保送，連續3場出賽都拿下勝投，且近5場比賽共37局僅僅只失掉3分，狀況相當優異。

近藤健介達陣個人生涯百轟。（圖片取自軟銀官方X）

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