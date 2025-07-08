晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》阪神虎奪9連勝、央聯5千勝達陣 挑戰高懸69年罕見紀錄

2025/07/08 21:44

阪神虎佐藤輝明。（取自阪神虎X）阪神虎佐藤輝明。（取自阪神虎X）

〔體育中心/綜合報導〕央聯龍頭阪神今天反客為主，火力全開狂掃11支安打，大山悠輔和佐藤輝明聯手灌進5分打點，再加上當家王牌左投才木浩人繳出5局失1分的好投，猛虎軍團終場以6：1擊敗廣島鯉魚，近期拉出一波9連勝，同時也達成自1950年實施兩聯盟制以來的中央聯盟通算第5000勝。

佐藤輝明首局就棒打廣島30歲左投床田寛樹，敲出清壘的2分打點中外野安打，助隊先馳得點，前川右京4局上敲安打回第3分。阪神王牌左投才木浩人4局下控球不穩，在滿壘時投出四壞球保送，輕鬆奉送對手1分破蛋，所幸他及時回穩止血。才木浩人此役主投5局用114球，被敲出6支安打失1分，另有4次保送和2次三振，防禦率為1.58。

大山悠輔在第5局和第7局敲安共打回3分打點，幫助阪神鎖定勝局，終場以6：1贏球，賞給廣島對戰6連敗，這也是自2006年以來的頭一遭。才木浩人收下本季第7勝，先發4局失3分的床田寛樹苦吞本季第6敗。

阪神從6月28日對戰養樂多開始，已豪取9連勝，且這9場比賽限制對手得分不超過2分，這距離日職聯盟紀錄只差4場，該紀錄保持者也是阪神，於1956年所創下的連續13場的聯盟紀錄，若阪神能在本週剩下的5場比賽持續展現超高的壓制力，就有機會改寫歷史新頁。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中