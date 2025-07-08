日職》阪神虎奪9連勝、央聯5千勝達陣 挑戰高懸69年罕見紀錄

阪神虎佐藤輝明。（取自阪神虎X）

〔體育中心/綜合報導〕央聯龍頭阪神今天反客為主，火力全開狂掃11支安打，大山悠輔和佐藤輝明聯手灌進5分打點，再加上當家王牌左投才木浩人繳出5局失1分的好投，猛虎軍團終場以6：1擊敗廣島鯉魚，近期拉出一波9連勝，同時也達成自1950年實施兩聯盟制以來的中央聯盟通算第5000勝。

佐藤輝明首局就棒打廣島30歲左投床田寛樹，敲出清壘的2分打點中外野安打，助隊先馳得點，前川右京4局上敲安打回第3分。阪神王牌左投才木浩人4局下控球不穩，在滿壘時投出四壞球保送，輕鬆奉送對手1分破蛋，所幸他及時回穩止血。才木浩人此役主投5局用114球，被敲出6支安打失1分，另有4次保送和2次三振，防禦率為1.58。

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大山悠輔在第5局和第7局敲安共打回3分打點，幫助阪神鎖定勝局，終場以6：1贏球，賞給廣島對戰6連敗，這也是自2006年以來的頭一遭。才木浩人收下本季第7勝，先發4局失3分的床田寛樹苦吞本季第6敗。

阪神從6月28日對戰養樂多開始，已豪取9連勝，且這9場比賽限制對手得分不超過2分，這距離日職聯盟紀錄只差4場，該紀錄保持者也是阪神，於1956年所創下的連續13場的聯盟紀錄，若阪神能在本週剩下的5場比賽持續展現超高的壓制力，就有機會改寫歷史新頁。

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