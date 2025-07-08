中職》布雷克6.2局好投、陳聖平、林安可開轟 統一大勝中信

統一獅8:2大勝中信兄弟。（記者廖耀東攝）

〔記者吳清正／台中報導〕上半季前兩名的統一獅和中信兄弟，下半季首度對決，統一布雷克先發6.2局失2分，陳聖平和林安可開轟，8:2大勝中信兄弟。

布雷克被擊出7支安打，投出6次三振、2次四壞球，前6局只被中信上過一次得點圈，直到第7局2出局後才失分，拿下4連勝、本季第6勝，獲選單場MVP。

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中信上半季對戰統一有9勝3敗的絕對優勢，先發投手黃博多對統一的防禦率也只有1.93，但是今天一開賽就遭到狙擊，1局上統一邱智呈擊出二壘打，陳傑憲安打先馳得點。

第2局統一陳聖平轟出陽春全壘打，本季首轟，第4局林安可安打、林子豪高飛犧牲打追加1分，統一3:0領先。

統一獅陳聖平。（記者廖耀東攝）

第7局中信岳東華和江坤宇安打攻佔一、二壘，岳政華二壘打清空壘包，追到2:3只落後1分。

第8局統一靠著陳傑憲二壘打和2次四壞球，2出局攻佔滿壘，中信中繼投手李振昌再保送林岱安，讓統一擠回第4分，中信換上陳琥，再投出觸身球送分，統一又將比數拉開到5:2。

第9局統一選到2次四壞球，林安可轟出3分砲，比數來到8:2。林安可連2場開轟，共擊出3支全壘打，本季14轟僅次於台鋼雄鷹魔鷹的19轟。

中信兄弟岳政華。（記者廖耀東攝）

統一獅陳傑憲。（記者廖耀東攝）

統一獅林安可。（記者廖耀東攝）

統一獅林安可。（記者廖耀東攝）

統一獅8:2大勝中信兄弟。（記者廖耀東攝）

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