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中職》單場、單季局數雙破個人新高！李東洺的卡特球展現壓制力

2025/07/08 22:24

李東洺。（記者林正堃攝）李東洺。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕由於8局牛棚失手、界外飛球漏接失誤，富邦悍將遭死裡逃生的吉力吉撈．鞏冠關鍵安打狙擊，1:4敗陣。悍將先發投手李東洺7局失1分好投，無關勝敗之姿退場，最終富邦也沒能贏球。

李東洺7局任內用101球、被擊出4安打、6三振、1保送，單場投球局數7局、單季累積54.1局，雙破生涯新高。而李東洺的唯一失分出現在2局上，當時他被朱育賢、郭天信連續兩支二壘打狙擊，失掉任內唯一1分。

上半季受訪時，李東洺就曾坦言，希望先發時能把負擔局數拉長。今天投出生涯單場最多局數，李東洺說：「想法其實很簡單，以前不要說7局，會有『撐5局看看』的想法出現，今天就是專注在當下的每一局、一局局完成任務。」

李東洺說，賽前就曾與捕手戴培峰討論，由於龍隊打者普遍具有纏鬥能力，他希望投球能偏向讓對方打者更積極出棒進攻，用守備拿下出局數。

至於今投出的三振，李東洺則坦言沒特別注意，「被攻佔得點圈時不想掉分，盡量投邊邊角角一點，也相信培峰的接球能力。」

本季，李東洺的武器球卡特球效果不錯、使用比例也高，他解釋：「最早擔任先發的時候球種比較多，中繼一陣子之後回先發角色，變化球因為少投，狀況沒有以往那麼好，慢慢把狀態找回來，這場是曲球比較好。卡特球的效果不錯，是我的武器球，相信其他球種狀態也找回來的話，會投得更穩定一點。」

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