晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

溫網》球后莎巴蓮卡驚險逆轉晉4強 率先鎖定年終賽門票

2025/07/09 06:47

莎巴蓮卡。（歐新社）莎巴蓮卡。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤大戰後來居上，4：6、6：2、6：4大逆轉德國老將西格蒙德（Laura Siegemund），白俄羅斯頭號種子職業生涯第3度晉級溫布頓網球錦標賽女單4強，WTA年終賽門票也跟著率先到手。

「她打出精彩絕倫的比賽，帶給我極大壓力。說實話，第1盤結束，我看著包廂團隊，心想：『夥計們，趕緊訂機票吧，我們可能就要離開這座美麗城市了。』」身經百戰的莎巴蓮卡次盤回穩扳平，決勝盤又克服兩度被破發的困境，激戰2小時54分鐘險勝球風刁鑽全面的西格蒙德，第12度安抵大滿貫4強，並成為首位躋身本季利雅德WTA年終總決賽的球星，「我被逼到極限，完全不知道是怎麼控制住情緒、保持專注的，當然也為此深感驕傲，因為這真是場艱苦的戰鬥。」

莎巴蓮卡今年已經接連獲得澳洲、法國公開賽雙料大滿貫亞軍，將與美國13種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）爭奪全英草地俱樂部決賽資格，過往對戰3勝5負；至於上一位單季打進前3場大滿貫決戰的女將，則為2016年美國天后小威廉絲（Serena Williams）。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中