溫網》球后莎巴蓮卡驚險逆轉晉4強 率先鎖定年終賽門票

莎巴蓮卡。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）歷經3盤大戰後來居上，4：6、6：2、6：4大逆轉德國老將西格蒙德（Laura Siegemund），白俄羅斯頭號種子職業生涯第3度晉級溫布頓網球錦標賽女單4強，WTA年終賽門票也跟著率先到手。

「她打出精彩絕倫的比賽，帶給我極大壓力。說實話，第1盤結束，我看著包廂團隊，心想：『夥計們，趕緊訂機票吧，我們可能就要離開這座美麗城市了。』」身經百戰的莎巴蓮卡次盤回穩扳平，決勝盤又克服兩度被破發的困境，激戰2小時54分鐘險勝球風刁鑽全面的西格蒙德，第12度安抵大滿貫4強，並成為首位躋身本季利雅德WTA年終總決賽的球星，「我被逼到極限，完全不知道是怎麼控制住情緒、保持專注的，當然也為此深感驕傲，因為這真是場艱苦的戰鬥。」

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莎巴蓮卡今年已經接連獲得澳洲、法國公開賽雙料大滿貫亞軍，將與美國13種子阿尼西莫娃（Amanda Anisimova）爭奪全英草地俱樂部決賽資格，過往對戰3勝5負；至於上一位單季打進前3場大滿貫決戰的女將，則為2016年美國天后小威廉絲（Serena Williams）。

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