溫網》艾卡拉茲狂飆23連勝 橫掃地主最後希望連3年抵4強

艾卡拉茲。（歐新社）

〔記者梁偉銘/綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）展現衛冕者實力，6：2、6：3、6：3橫掃英國最後希望諾里（Cameron Norrie），西班牙人連續3年勇闖溫布頓網球錦標賽男單4強，也延續近來23連勝氣勢。

「能在溫網重返準決賽，我真的很開心，感覺也非常特別。」艾卡拉茲僅花1小時39分鐘，直落3解決左手持拍的地主寵兒諾里，離草地大滿貫3連霸僅剩最後兩步，22歲的他也繼溫網7冠王、塞爾維亞老將喬科維奇（Novak Djokovic）之後，榮膺第2位至少3度晉級4強的現役男子球星，「我想盡可能走得更遠，今天面對像諾里這樣難纏的對手，我對自己發揮的水準非常滿意。」

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艾卡拉茲將與美國第5種子弗里茲（Taylor Fritz）爭奪決賽門票，過往交手2勝0負佔上風。甫於法國公開賽2連霸的他，還有機會跟上瑞典傳奇柏格（Bjorn Borg）腳步，成為公開年代唯二連續兩年包辦法網、溫網雙冠的男子球星。

由於全英草地俱樂部賽程安排，艾卡拉茲將有兩天休息時間，他笑說要找觀眾席上第3代《蜘蛛人》影星湯姆霍蘭德（Tom Holland）比拚高爾夫， 「我們如果有時間玩一下，那會很有趣。」

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