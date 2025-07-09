MLB》道奇拉上本季大爆炸的前明星終結者！火球男只投1場又遭下放

狄亞茲。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天持續作客釀酒人，賽前也做出異動，從3A叫上前明星終結者狄亞茲（Alexis Díaz） ，並將昨天才加入40人名單的費南德茲（Julian Fernández）再度下放回3A。

28歲的狄亞茲是大都會明星守護神E.狄亞茲（Edwin Díaz）的弟弟，2022年登上大聯盟，該季投63.2局狂飆83K，防禦率僅1.84，收下10次救援成功。隔年投67.1局送出86K，累積37次救援成功，防禦率3.07，也入選生涯首次明星賽。

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然而去年狄亞茲壓制力下滑，今年更是大爆炸，6局狂挨4轟失8分，防禦率12.00。他在5月底被紅人交易至道奇，他在道奇3A出賽6場，投4.2局被打8支安打，其中包含4轟，失掉8分自責分，投出5次四壞保送、2次觸身球3次三振，防禦率9.64。今天將是他被交易後，首度重返大聯盟。

火球男費南德茲昨天賽前才剛被道奇加入40人名單，也馬上在比賽7局下登板，結果遭到釀酒人強打耶利奇 （Christian Yelich）夯出2分砲，投1局失2分，今天再度被下放回3A。

道奇本季牛棚表現掙扎，團隊防禦率為4.46排在全聯盟第24名，加上多名先發投手都躺在傷兵，目前道奇牛棚吃下高達407.1局，為全大聯盟之最。

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