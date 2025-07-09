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MLB》洋基明星二壘終於重拾老本行！主力牛棚受傷、投手傷兵達8人

2025/07/09 07:41

奇澤姆。（資料照）奇澤姆。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天與水手展開系列賽，總教練布恩（Aaron Boone）賽前宣布，自6月初傷癒回歸後就負責鎮守三壘的明星二壘手「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.），將重回熟悉的二壘防區。

奇澤姆前天受訪時透露，自己3週前在三壘傳球時傷到右肩，這也更加影響他的傳球。而他在與大都會的「地鐵大戰」4戰發生3次傳球失誤，即便如此，布恩仍堅持奇澤姆的表現很出色，「顯然上週他在三壘的表現有些掙扎，我想部分原因跟他受傷有關。現在讓他在中線發揮運動天賦，希望這對他與球隊都有好處。」

奇澤姆回歸二壘後，這也讓36歲老將拉梅修（DJ LeMahieu）的地位顯得尷尬，儘管他在三壘守備的經驗豐富，但布恩仍以身體狀況限制為由，讓他退居替補角色；而今天的先發三壘手，則交給以守備見長的前大物培拉薩（Oswald Peraza）。

另外，洋基今天也傳出壞消息，34歲主力牛棚右投小萊特（Mark Leiter Jr.）因左腓骨應力性骨折，被放進15天傷兵名單。小萊特透露，他在美國時間6月24日對紅人的比賽中衝去一壘補位時受傷。如此一來，洋基目前在傷兵名單的投手已經多達8人。

小萊特本季出賽41場，投34.1局被敲42支安打，失掉17分自責分，投出46次三振與12次四壞保送，防禦率4.46。萊特透露，洋基目前尚未給出具體的回歸時間表；另外，洋基今天也再度拉上農場第20號潛力新秀畢特（Clayton Beeter）。

小萊特。（資料照）小萊特。（資料照）

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