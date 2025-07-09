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MLB》洋基確定開箱24歲農場潛力右投！去年美聯新人王也傳好消息

2025/07/09 08:04

施利特勒。（資料照）施利特勒。（資料照）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基總教練布恩（Aaron Boone）今天宣布，明天對決水手系列賽第2戰，將推出農場潛力投手施利特勒（Cam Schlittler），這位24歲的右投手即將迎來他的大聯盟初登板。

身高約198公分（6呎6吋）的施利特勒是大聯盟官網洋基農場排名第10名的新秀，在《棒球美國》排名則高居第2。他在春訓期間就令洋基球團印象深刻，開季後在2A繳出2.38防禦率、53局送出64K，隨後就升上3A。本季施利特勒在3A防禦率3.80，23.2局送出35K。

大聯盟官網球探報告給予施利特勒速球60分、曲球50分、滑球55分、變速球40分、控球45分，以及整體45分的評價。報告指出，施利特勒去年球速有所提升，最快可達98英哩，同時具備高轉速、上竄與類似卡特球的效果，他的滑球比曲球更穩定，至於變速球的掌握度遜於他的滑球與曲球。

施利特勒將取代即將動手肘韌帶置換手術的施密特（Clarke Schmidt），目前洋基輪值當中仍有狀態不如以往的史卓曼（Marcus Stroman）與近況起伏的新星沃倫（Will Warren）。不過外界普遍認為，洋基可能會在交易大限前持續尋求補強。

另外，去年奪下美聯新人王的27歲火球右投希爾（Luis Gil），今天也傳出好消息。據布恩透露，希爾將於美國時間週日開始進行復健賽，並以先發投手的方向作調整。

希爾。（資料照）希爾。（資料照）

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