MLB》紅人左投遞補山本由伸進全明星賽！砸大谷的教士終結者也入選

阿博特。（取自MLB X）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟官方今天公布明星賽遞補人選，紅人26歲左投阿博特（Andrew Abbott）取代道奇日本王牌山本由伸進入明星賽；另外，教士火球終結者蘇雷亞斯（Robert Suarez），也遞補進明星賽。

山本由伸昨天先發對決釀酒人，僅投0.2局失5分（3責失）退場，而預計休息5天後再度登板，將於美國時間週日先發對上巨人，這也代表他將無法在明星賽投球。今天遞補人選出爐，由紅人左投阿博特入選，本季他出賽15場投83.1局，送出78次三振，防禦率2.15，拿下7勝1敗。

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另外，由於勇士塞揚王牌塞爾（Chris Sale）因左胸肋骨骨裂，日前已經被轉到60天傷兵名單，因此由教士火球終結者蘇雷亞斯遞補入選，也是他生涯第2次入選明星賽。本季蘇雷亞斯曾因對道奇日本巨星大谷翔平投觸身球遭禁賽，出賽40場投37.2局，送出40K，拿下25次救援成功高居大聯盟之冠，防禦率3.82。

蘇雷亞斯。（取自MLB X）

美聯方面，紅襪明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）因右大腿四頭肌拉傷進傷兵名單，儘管傳出即將歸隊的消息，但仍宣布將退出今年明星賽。柏格曼的遞補人選為光芒三壘手卡米內洛（Junior Caminero），本季卡米內洛出賽85場，打擊三圍.255/.297/.502，攻擊指數0.799，敲出21轟、57分打點。

卡米內洛。（取自MLB X）

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