中職》瑞春醬油第五代意外首輪中選！鍾亦恩與父親至福興宮還願

鍾亦恩（左2）起是瑞春醬油第五代，他與奶奶林淑媛、爸爸鍾政衛一同到福興宮參拜還願。（民眾提供）

〔記者李文德／雲林報導〕中華職棒新人選拔秀上月底舉辦，西苑高中左投鍾亦恩，在首輪選拔中，披上樂天桃猿隊戰袍將踏入職棒，身為雲林西螺子弟的他，是瑞春醬油第五代。他和奶奶、董座林淑媛與爸爸、總經理鍾政衛，一同到西螺福興宮參拜，感謝太平媽祖讓他能夠圓職棒夢。

台中西苑高中畢業的鍾亦恩，身形雖削瘦僅62公斤，但182公分高，加上他擁有穩健的投球節奏與過人的心理素質，頗受球探關注，被評估具有不錯潛力。日前玉山盃期間，台中市對上台東縣的關鍵一戰，鍾亦恩先發6局，投出8次三振，被敲2安、另有3次四死球，失1分非責失，無關勝敗，表現極為亮眼。

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鍾政衛透露，自己是西螺文昌國小棒球隊第一屆隊長，而兒子也在小學三年級時踏上球場，可說是「學長學弟」關係，為了讓他球藝精進，特地在自家醬油工廠空地鋪設人工草皮，打造專屬牛棚練習區，讓他即使在家也可持續練球。

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鍾政衛表示，亦恩就讀小學期間就經常到福興宮參拜，廟方也多次贊助相關設備，此次在選秀前還特別祈願，獲樂天隊首輪指名後，也與他一起到廟還願。

鍾亦恩表示，選秀當天完全沒意料到首輪獲選，很感謝一路陪伴的教練，還有長年在背後支持的家人們，此次到福興宮還願後，更是為自己許下「持續精進球技」的願望。

福興宮董事長楊文鐘表示，此次特別頒贈獎勵金，期許鍾亦恩職棒生涯可更上層樓；西螺鎮長廖秋萍表示，祝福這位西螺之光勇往直前，持續為國球盡一份心力。

鍾亦恩（左3）與家人到西螺福興宮參拜還願。（民眾提供）

爸爸鍾政衛還在自家醬油廠空地架設牛棚，讓鍾亦恩可以練投。（鍾政衛提供）

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